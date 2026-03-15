OPERAÇÃO

Paredão é apreendido durante festa em Salvador

Caso foi registrado na madrugada de sábado (14)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:19

Equipamento apreendido na capital baiana Crédito: Divulgação

Um veículo do tipo paredão foi apreendido na madrugada de sábado (14), na Avenida San Martin, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, as equipes identificaram que o equipamento emitia som em volume elevado, caracterizando perturbação do sossego público.

A operação contou com o Comando de Policiamento da Região Baía de Todos os Santos e Guarda Civil Municipal de Salvador. Durante a verificação, foi verificado que o estabelecimento responsável pelo evento não possuía alvará de funcionamento. O equipamento foi apreendido pela equipe da Operação Silere.