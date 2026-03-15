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Paredão é apreendido durante festa em Salvador

Caso foi registrado na madrugada de sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:19

Equipamento apreendido na capital baiana
Equipamento apreendido na capital baiana Crédito: Divulgação

Um veículo do tipo paredão foi apreendido na madrugada de sábado (14), na Avenida San Martin, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, as equipes identificaram que o equipamento emitia som em volume elevado, caracterizando perturbação do sossego público.

A operação contou com o Comando de Policiamento da Região Baía de Todos os Santos e Guarda Civil Municipal de Salvador. Durante a verificação, foi verificado que o estabelecimento responsável pelo evento não possuía alvará de funcionamento. O equipamento foi apreendido pela equipe da Operação Silere.

Outras apreensões do mesmo tipo foram registradas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no sábado (14). Durante patrulhamento na Rua Lisboa, no bairro Parque das Mangabas, uma guarnição identificou equipamento utilizado em evento sem autorização. Outros dois paredões foram apreendidos na Avenida Lauro de Freitas, também em Camaçari. 

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