LUTO

Estudante morre no dia do aniversário após ser atropelada em frente à universidade na Bahia

Ellen dos Santos Reis foi atingida por um carro na BR-415

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:38

Estudante foi atropelada em frente ao campus da UFSB Crédito: Reprodução

Morreu nesta quinta-feira (21), a estudante Ellen dos Santos Reis, 23, que foi atropelada em um trecho da BR-415, em Ilhéus, no sul da Bahia. Ela atravessava a rodovia em frente à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde estudava, em 16 de março. De acordo com a instituição, ela morreu no dia em que faria aniversário.

"Neste dia, em que a estudante também celebraria mais um ano de vida, a universidade se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade acadêmica, compartilhando a dor desta perda irreparável", disse a UFSB, em nota. Após o atropelamento, a comunidade acadêmica voltou a denunciar os riscos de acidente na via, como mostrou o CORREIO.



"Desde o ocorrido, a UFSB tem atuado de forma contínua no acompanhamento de Ellen e de sua família, prestando acolhimento, apoio institucional e assistência. Paralelamente, a gestão universitária intensificou articulações junto aos órgãos públicos e empresas responsáveis para a adoção imediata de medidas voltadas à segurança viária no acesso ao Campus Jorge Amado, incluindo tratativas com o DNIT, a empresa Rota, a Coelba, a Prefeitura de Ilhéus e demais esferas competentes", acrescentou.

Ellen foi atingida por um carro de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba e foi socorrida para o Hospital de Base, onde foi internada. Em nota, a UFSB informou que a Coordenação de Apoio Administrativo do campus acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a estudante e a transportou para atendimento emergencial. A coordenação também acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por tomar o depoimento do motorista, que permaneceu no local após o acidente.

Ainda em nota, a UFSB disse que foi determinado, através de diálogo com a gestão municipal, que os ônibus estacionem no lado da pista do campus para embarque e desembarque, para evitar que as pessoas tenham de atravessar a pista.

Sobre o atropelamento de Ellen dos Santos Reis, a Coelba lamentou o ocorrido e informou que o condutor do veículo, que pertence a empresa Tellus, "prestou atendimento imediato à vítima, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acompanhando o atendimento hospitalar".