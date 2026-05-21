ANTIFLAMATÓRIO

Você saiba que existe chocolate com leite de jumenta e que ele pode ajudar no alívio da TPM e das cólicas menstruais?

Estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco propõe alimento funcional voltado à saúde da mulher

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:24

Você saiba que existe chocolate com leite de jumenta e que ele pode ajudar no alívio da TPM e das cólicas menstruais? Crédito: Divulgação

Com propriedades anti-inflamatórias e alta concentração de lisozima, o leite de jumenta vem sendo estudado como alternativa funcional promissora para a saúde da mulher. Já utilizado em algumas UTIs neonatais devido à sua alta digestibilidade e composição semelhante à do leite humano, o leite de jumenta passou a despertar também o interesse científico por seus potenciais benefícios no bem-estar feminino.

Pesquisas coordenadas pelo professor e pesquisador Gustavo Ferrer Carneiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, investigam sua composição nutricional e imunológica, com foco no alívio de sintomas da Tensão Pré-Menstrual (TPM) e das cólicas menstruais. Entre os diferenciais do leite de jumenta está a elevada concentração de lisozima, uma enzima com ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

Sintomas da TPM 1 de 10

Enquanto o leite de vaca possui níveis reduzidos dessa substância, o leite de jumenta pode conter entre 1,0 e 3,7 gramas por litros. Segundo o pesquisador, estudos desenvolvidos pelo grupo indicam que o consumo desse leite pode contribuir para a redução de processos inflamatórios no organismo. Entre os efeitos observados estão a diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias, além da redução dos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse.

“A combinação desses fatores pode ajudar a aliviar dores das cólicas menstruais e sintomas da TPM, como irritabilidade e desconforto”, explica Gustavo Carneiro. Outro aspecto relevante é a presença equilibrada de ômega-3 e ômega-6, ácidos graxos essenciais que auxiliam na modulação da inflamação. Essa combinação pode contribuir para a redução dos níveis de prostaglandinas - substâncias responsáveis pelas contrações uterinas intensas durante a menstruação, que causam dor (dismenorreia). Assim, o consumo pode ajudar a diminuir tanto a intensidade quanto a duração das cólicas, além de melhorar sintomas da TPM.

A pesquisa também propõe uma forma inovadora de consumo: o chocolate amargo produzido com leite de jumenta. Além dos compostos bioativos do leite, o chocolate com alto teor de cacau estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de prazer e melhora do humor.