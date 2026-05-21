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Você saiba que existe chocolate com leite de jumenta e que ele pode ajudar no alívio da TPM e das cólicas menstruais?

Estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco propõe alimento funcional voltado à saúde da mulher

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:24

Você saiba que existe chocolate com leite de jumenta e que ele pode ajudar no alívio da TPM e das cólicas menstruais?
Você saiba que existe chocolate com leite de jumenta e que ele pode ajudar no alívio da TPM e das cólicas menstruais? Crédito: Divulgação

Com propriedades anti-inflamatórias e alta concentração de lisozima, o leite de jumenta vem sendo estudado como alternativa funcional promissora para a saúde da mulher. Já utilizado em algumas UTIs neonatais devido à sua alta digestibilidade e composição semelhante à do leite humano, o leite de jumenta passou a despertar também o interesse científico por seus potenciais benefícios no bem-estar feminino.

Pesquisas coordenadas pelo professor e pesquisador Gustavo Ferrer Carneiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, investigam sua composição nutricional e imunológica, com foco no alívio de sintomas da Tensão Pré-Menstrual (TPM) e das cólicas menstruais. Entre os diferenciais do leite de jumenta está a elevada concentração de lisozima, uma enzima com ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

Sintomas da TPM

Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução
Inchaço: Sensação de barriga estufada, retenção de líquido e até leve ganho de peso temporário. por Freepik
Sensibilidade nos seios: Os seios podem ficar doloridos, inchados ou mais sensíveis ao toque. por Shutterstock
Alterações de humorIrritação, ansiedade, tristeza ou mudanças rápidas de humor são comuns, por causa das variações hormonais. por Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. por Banco de imagem
Cansaço: Sensação de fadiga ou falta de energia, mesmo sem esforço físico intenso. por Banco Imagens
Dor de cabeça: Algumas pessoas têm dor de cabeça ou até enxaqueca nesse período. por Imagem: giggsy25 | Shutterstock
Alterações intestinais: Pode rolar tanto prisão de ventre quanto diarreia. por Shutterstock
Espinhas: A pele pode ficar mais oleosa, aumentando o aparecimento de acne. por Shutterstock
Aumento do apetite: Vontade maior de comer, especialmente doces ou carboidratos. por Freepik
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Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução

Enquanto o leite de vaca possui níveis reduzidos dessa substância, o leite de jumenta pode conter entre 1,0 e 3,7 gramas por litros. Segundo o pesquisador, estudos desenvolvidos pelo grupo indicam que o consumo desse leite pode contribuir para a redução de processos inflamatórios no organismo. Entre os efeitos observados estão a diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias, além da redução dos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse.

“A combinação desses fatores pode ajudar a aliviar dores das cólicas menstruais e sintomas da TPM, como irritabilidade e desconforto”, explica Gustavo Carneiro. Outro aspecto relevante é a presença equilibrada de ômega-3 e ômega-6, ácidos graxos essenciais que auxiliam na modulação da inflamação. Essa combinação pode contribuir para a redução dos níveis de prostaglandinas - substâncias responsáveis pelas contrações uterinas intensas durante a menstruação, que causam dor (dismenorreia). Assim, o consumo pode ajudar a diminuir tanto a intensidade quanto a duração das cólicas, além de melhorar sintomas da TPM.

A pesquisa também propõe uma forma inovadora de consumo: o chocolate amargo produzido com leite de jumenta. Além dos compostos bioativos do leite, o chocolate com alto teor de cacau estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de prazer e melhora do humor.

A proposta é combinar os efeitos anti-inflamatórios da lisozima, o equilíbrio entre ômega-3 e ômega-6 e os benefícios do cacau, criando um alimento funcional voltado especialmente para o público feminino. Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que os estudos ainda estão em desenvolvimento e que o produto deve ser entendido como um aliado complementar à saúde e à qualidade de vida das mulheres.

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