PERIGO À VISTA

Veja oito mitos e verdades sobre o uso de medicamentos

Informações equivocadas sobre medicamentos continuam circulando no dia a dia e reforçam hábitos perigosos

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:21

Veja oito mitos e verdades sobre o uso de medicamentos Crédito: Imagem: DedMityay | Shutterstock

A automedicação, o uso inadequado de remédios e as dúvidas sobre a forma correta de tomar medicamentos ainda fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Questões aparentemente simples como ingerir comprimidos com café, reaproveitar medicamentos vencidos ou dobrar uma dose esquecida podem comprometer a eficácia do tratamento e até representar riscos à saúde.

Segundo o geriatra e superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, Roni Mukamal, muitas informações equivocadas sobre medicamentos continuam circulando no dia a dia e reforçam hábitos perigosos. “Mesmo medicamentos de uso comum exigem cuidados específicos. A forma de administração, a associação com outras substâncias e o respeito às doses prescritas fazem diferença tanto na eficácia quanto na segurança do tratamento”, explica.

41 medicamentos do Farmácia Popular 1 de 6

Para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre o tema, o especialista lista mitos e verdades relacionados ao uso de medicamentos:

1 – Remédio deve ser tomado com água?

Verdade. A água é a forma mais segura para ingerir medicamentos. Leite, café, bebidas alcoólicas e alguns sucos podem interferir na absorção e na eficácia de determinadas substâncias.



2 – Medicamentos com poucos dias após o vencimento ainda fazem efeito?

Mito. Após o vencimento, não há garantia de eficácia e segurança. O medicamento pode sofrer alterações químicas e causar riscos à saúde.



3 – Bebidas alcoólicas podem interferir no tratamento?

Verdade. O álcool pode potencializar efeitos adversos, reduzir a eficácia de medicamentos e provocar reações perigosas, especialmente em combinação com antibióticos e calmantes.



4 – Suplementos e chás podem ser usados normalmente junto com medicações, por serem considerados “saudáveis” ou “naturais”?

Mito. Chás, suplementos e produtos naturais também podem interagir com medicamentos e provocar efeitos adversos.



5 – Dobrar a dose aumenta o efeito da medicação e acelera a recuperação?

Mito. O uso acima da dose prescrita aumenta o risco de intoxicação e não garante melhora mais rápida dos sintomas.



6 – Medicamentos não utilizados ou vencidos não devem ser descartados no lixo comum?

Verdade. O descarte incorreto pode contaminar o meio ambiente e causar acidentes domésticos. O ideal é procurar pontos de coleta em farmácias e drogarias.



7 – Esquecer de tomar o medicamento no horário prescrito permite dobrar a dose na próxima administração?

Mito. Dobrar a dose pode causar intoxicações e alterar o tratamento. Em caso de dúvida, o ideal é procurar orientação profissional.

