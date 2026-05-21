Veja oito mitos e verdades sobre o uso de medicamentos

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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:21
A automedicação, o uso inadequado de remédios e as dúvidas sobre a forma correta de tomar medicamentos ainda fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Questões aparentemente simples como ingerir comprimidos com café, reaproveitar medicamentos vencidos ou dobrar uma dose esquecida podem comprometer a eficácia do tratamento e até representar riscos à saúde.
Segundo o geriatra e superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, Roni Mukamal, muitas informações equivocadas sobre medicamentos continuam circulando no dia a dia e reforçam hábitos perigosos. “Mesmo medicamentos de uso comum exigem cuidados específicos. A forma de administração, a associação com outras substâncias e o respeito às doses prescritas fazem diferença tanto na eficácia quanto na segurança do tratamento”, explica.
41 medicamentos do Farmácia Popular
Para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre o tema, o especialista lista mitos e verdades relacionados ao uso de medicamentos: