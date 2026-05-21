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Flávio Bolsonaro acena ao Nordeste e vai a evento do agro na Bahia

Senador pretende participar da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), considerada a maior feira do agro das regiões Norte Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:01

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve participar da Bahia Farm Show, considerada a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste. O evento será realizado entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, a cerca de 950 km de Salvador.

Além da passagem pela cidade, Flávio também deve voltar ao estado durante o São João, com agenda prevista em Cruz das Almas, município a cerca de 150 km da capital baiana.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
1 de 24
Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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Flávio Bolsonaro

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