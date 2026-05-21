POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acena ao Nordeste e vai a evento do agro na Bahia

Senador pretende participar da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), considerada a maior feira do agro das regiões Norte Nordeste

Metrópoles

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:01

Flávio Bolsonaro Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve participar da Bahia Farm Show, considerada a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste. O evento será realizado entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, a cerca de 950 km de Salvador.

Além da passagem pela cidade, Flávio também deve voltar ao estado durante o São João, com agenda prevista em Cruz das Almas, município a cerca de 150 km da capital baiana.