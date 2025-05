ACIDENTE

Ex-atriz da Globo é atropelada por manobrista em restaurante de luxo de São Paulo

Ela jantava com Boninho e Ana Furtado antes do acidente

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2025 às 07:30

Mara Carvalho Crédito: Reprodução

A ex-atriz da Globo Mara Carvalho foi atropelada por um manobrista do restaurante Figueira Rubaiyat, um dos mais tradicionais de São Paulo, na tarde do último domingo (18). Segundo nota enviada pela assessoria do estabelecimento, o acidente ocorreu no momento em que o funcionário realizava a manobra do veículo da própria cliente, que foi atingida e caiu no chão logo após o impacto.>

Segundo informações de testemunhas, ao tentar contornar o seu próprio veículo pela parte traseira, o manobrista deu ré e atingiu a atriz. Ela caiu no chão, bateu a cabeça e machucou os braços, precisando levar pontos em um dos cotovelos. >

A direção do Rubaiyat afirmou que Mara foi rapidamente socorrida por funcionários do restaurante e que foi oferecido transporte até uma unidade hospitalar, motorista e outras formas de assistência. Ainda de acordo com o comunicado, ela teria recusado o auxílio e preferido deixar o local dirigindo o próprio carro.>

Horas depois, o restaurante diz ter sido informado de que Mara buscou atendimento médico por conta dos ferimentos. Um representante foi enviado até o hospital, onde, segundo a nota, renovou a oferta de suporte, incluindo o acompanhamento de um advogado, se necessário.>

“Lamentamos profundamente o incidente envolvendo a Sra. Mara Carvalho ocorrido em um de nossos restaurantes na tarde de ontem, 17 de maio. [...] O Rubaiyat está revisando seus protocolos de estacionamento e treinamento da equipe de manobristas para prevenir futuros incidentes”, diz o comunicado oficial.>

Até o momento, Mara Carvalho não se pronunciou publicamente sobre o caso. Ela aparece em imagens divulgadas nas redes sociais jantando no restaurante com o diretor Boninho, a apresentadora Ana Furtado e o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, momentos antes do ocorrido.>

Mara Carvalho tem uma trajetória consolidada como atriz, roteirista e diretora. Iniciou a carreira na televisão nos anos 1980 e teve passagens marcantes pela TV Globo, onde participou de novelas e programas humorísticos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão atuações em Que Rei Sou Eu?, Top Model, Rainha da Sucata e Quatro por Quatro.>