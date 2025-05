ENTENDA

Morte de TikToker foi encomendada; matador de aluguel fez os disparos

“Ele era simplesmente o carrasco dela”, afirmou um porta-voz do Ministério Público.

A influenciadora mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok, dentro de seu salão de beleza, no estado de Jalisco. De acordo com o Ministério Público local, o responsável pelo ataque é um assassino de aluguel, que teria sido contratado para executar o crime.>