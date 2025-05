FESTIVAL PEDRÃO 2025

Bell Marques, João Gomes e Nattan: veja programação do São Pedro de Itaparica 2025

Festa celebra cultura e tradição com shows entre 27 e 29 de junho

moradores e visitantes contarão com uma programação especial durante os três dias de festa, com atrações musicais, comidas típicas e decoração temática. >

Na sexta-feira (27), o público vai curtir forró e piseiro com os cantores Raí Saia Rodada e João Gomes. No sábado (28), segunda noite de festejos, as atrações confirmadas são o forrozeiro Adelmário Coelho e a banda Dois Amores. >

Já a última noite do Pedrão de Itaparica, no domingo (29), fica sob o comando do forró pop e romântico do cantor Nattan e de Bell Marques, único artista a se apresentar em todas as edições do São Pedro de Itaparica.>