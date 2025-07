CRITICADO

Jogador do Liverpool é criticado por faltar a funeral de Diogo Jota para ir em festa

Ele apareceu em imagens dançando com influenciadores

Carol Neves

Publicado em 7 de julho de 2025 às 08:25

Luis Díaz e Diogo Jota Crédito: Reproduçaõ

O jogador do Liverpool Luis Díaz não compareceu ao enterro do colega Diogo Jota, no último sábado (5), e tem sido criticado pela opção de ir para uma festa com influenciadores digitais. Jota e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha. Os corpos deles foram sepultados em Portugal. >

Atletas do Liverpool, atual time de Jota, compareceram para prestar as últimas homenagens, mas a ausência de Díaz foi sentida. Ele ficou na Colômbia, seu país natal, e chamou atenção ao aparecer em uma festa ao lado de influenciadores. >

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

As redes sociais de Díaz foram invadidas por internautas que criticaram a postura. Vários lembraram que quando o pai do atleta colombiano foi sequestrado, Jota fez uma homenagem levantando a camisa do colega após marcar um gol. Outros criticaram especificamente ele estar em uma festa.>

"Consigo entender que você conseguiu comparecer ao funeral de Jota e que seu time tem outros jogadores além de você, mas não consigo aceitar que, no dia do funeral do seu colega de time, você estava curtindo com celebridades da internet", escreveu um torcedor.>

O gesto de homenagem de Jota foi citado. "E pensar que, quando seu pai estava sequestrado, ele levantou sua camisa em homenagem. Agora, nem no funeral você foi", criticou outro. "Se não conseguiu viajar para o funeral, não poderia ter demonstrado mais prudência?", escreveu outro. >