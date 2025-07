HIGH TECH

Salvador recebe RoboCup 2025, maior campeonato de robótica e IA do mundo

Evento internacional reunirá 2 mil competidores de 40 países; entrada é gratuita entre os dias 17 e 20 de julho

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 16:30

Robocup Crédito: Divulgação

Salvador será, entre os dias 15 e 21 de julho, a capital mundial da robótica e inteligência artificial. A capital baiana sediará a RoboCup 2025, considerado o maior campeonato do mundo na área. Conhecido como a “Copa do Mundo dos Robôs”, o evento deve reunir cerca de 2 mil participantes de 40 países. >

O Brasil será a maior delegação da edição, com 45 equipes inscritas. Na sequência, Alemanha, China, Estados Unidos e Japão somam 74 times participantes. Os competidores começam a desembarcar na cidade nos próximos dias.>

Embora a programação tenha início no dia 15 para os times, o público poderá acompanhar as disputas gratuitamente entre os dias 17 e 20 de julho, sempre das 9h às 20h. A entrada é franca, mas é necessário realizar um cadastro antecipado no site da Sympla ou diretamente na entrada do evento, onde haverá Wi-Fi disponível para facilitar o processo.>

A RoboCup acontece anualmente em um país diferente. Em 2024, a sede foi Eindhoven, na Holanda; em 2026, o evento será realizado na Coreia do Sul. Para o presidente da RoboCup Brasil, o professor Marco Simões, a escolha do Brasil como anfitrião reflete a evolução do país no setor.>

“O Brasil está se consolidando cada vez mais como uma potência na área de robótica e IA. Já conquistamos títulos em categorias como robôs domésticos e no futebol de robôs. Estamos confiantes em mais um bom desempenho das nossas equipes”, afirmou.>

Um dos destaques da competição será a delegação chinesa, que trará 17 equipes. O país asiático chama atenção pelo alto nível de inovação, impulsionado por empresas como Booster e Unitree, referências globais no setor.>

Entre os países sul-americanos confirmados estão Uruguai, Chile e Argentina, reforçando o caráter internacional e inclusivo da competição.>

O que é a RoboCup?