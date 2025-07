OBJETIVO PESSOAL

Jean Lucas revela sonho de chegar à Seleção: ‘Quem não quer?’

Em meio a sequência decisiva pelo Bahia, volante sonha alto e mira lugar entre os convocados de Ancelotti

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:10

Jean Lucas em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo Crédito: Elias Santana Malê / E.C Bahia

Titular absoluto e peça decisiva no Bahia, Jean Lucas vive uma grande fase e alimenta o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Aos 27 anos, o volante já disputou 30 partidas na temporada e marcou quatro gols — todos pela Libertadores, onde terminou como artilheiro do time. Com desempenho consistente e papel fundamental no meio-campo comandado por Rogério Ceni, o jogador agora espera ser lembrado por Carlo Ancelotti, novo técnico da equipe canarinho, que vem acompanhando de perto o futebol nacional. >

"Acho que não é só um sonho meu, mas de todo jogador. Agora temos um grande treinador, o Ancelotti. Acho que ele vai ter tempo para avaliar, para observar todos os times. Quem não quer vestir a camisa da Seleção? Por isso, buscamos fazer um bom trabalho no clube, atuar em alto nível, para estarmos preparados para essa oportunidade. É um sonho meu e coloco isso como um objetivo pessoal", disse o meio-campista em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo nesta sexta-feira (11). >

Enquanto a tão sonhada chance de vestir a Amarelinha não chega, Jean Lucas mantém o foco total no Bahia, especialmente na sequência decisiva de três jogos consecutivos em casa. De volta da intertemporada, o Esquadrão teve a sorte de disputar três partidas importantes diante de sua torcida. No primeiro desafio, passou com sucesso: venceu o Fortaleza por 2 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Nordeste.>

Agora, o time enfrenta o Atlético-MG neste sábado (12), às 21h, com o objetivo de conquistar mais três pontos e seguir colado no G-4 do Brasileirão. Na sequência, na próxima terça-feira (15), o Bahia encerra a série de jogos na Fonte Nova contra o América de Cali-COL, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Para sair dessa maratona com três resultados positivos, Jean Lucas destaca duas armas fundamentais do time: o apoio incondicional da torcida e a forte união do elenco.>

"O nosso torcedor é o nosso décimo segundo jogador. Acho que, dentro da nossa casa, a gente é muito forte. Então, seguimos com o trabalho, jogo a jogo. Ganhamos do Fortaleza agora, e o próximo é o Atlético-MG. Nosso torcedor nos apoia muito em casa, e isso nos torna ainda mais fortes", iniciou o volante. >