CRIME

Acidente entre carro e moto deixa dois jovens mortos em estrada na Bahia

Caso foi registrado na cidade de Ibirapuã

Wendel de Novais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:29

Motos e carros ficaram destruídos Crédito: Reprodução

Um acidente grave entre um carro e uma motocicleta acabou na morte de dois jovens na BR-101, na cidade de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Maicon de Jesus Alves, 22 anos, e Tagiane Colatino Poly, 26, e a colisão registrada foi do tipo traseira, quando um veículo atinge o outro por trás.

>

No momento da ocorrência, no sábado (12), Maicon estava pilotando a moto e Tagiane estava na garupa enquanto passavam pelo Km 905 da BR-101. Segundo informações da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), o motorista do carro sofreu lesões leves no acidente, apesar do grande impacto provocado na colisão. >

Ainda no local do acidente, foi possível ver o carro e a moto completamente destruídos pelo impacto. De acordo com informações do g1, os envolvidos no acidente não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, tanto o carro como a moto, estavam com o licenciamento vencido, e foram levados ao pátio do órgão. >