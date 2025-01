MUDANÇAS

Juliano Floss surpreende com novo visual e ganha elogios nas redes

Dançarino muda o visual e conquista elogios, incluindo de sua namorada, Marina Sena

H Heider Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 13:13

Juliano Floss Crédito: Reprodução/Instagram

Juliano Floss, dançarino e namorado da cantora Marina Sena, deu o que falar nas redes sociais ao mostrar uma grande mudança no visual. Na última quinta-feira (30), ele compartilhou um vídeo onde aparece com o novo corte de cabelo, se despedindo do estilo que o tornou famoso. Na legenda, ele brincou: "Botei pra lavar", deixando claro que estava deixando para trás o visual de antes. >

A mudança de look foi amplamente comentada e, além de conquistar elogios de seguidores, também encantou sua namorada. Marina Sena, sempre fã de transformações, expressou seu amor pelo novo visual, dizendo: "Pronto, estou mais apaixonada". Outros internautas também aprovaram a novidade, com um usuário comentando: "Bem melhor. Cara de adulto", enquanto outro disparou: "Está com cara de homão!".>