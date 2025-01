POLÊMICA

Mãe de influenciador menor de idade se revolta após ele tatuar nome da namorada

Empresária critica ação de Hytalo Santos e Kamylinha Santos por pressionarem filho a fazer tatuagem sem permissão

Daniela Cacella, mãe de Bernardo Cacella, jovem influenciador que faz parte do grupo de Hytalo Santos, se mostrou revoltada após descobrir que o filho, menor de idade, fez uma tatuagem do nome de sua namorada sem a autorização dela. A tatuagem, com o apelido "Mila", foi feita no braço do adolescente, e a empresária afirmou que havia dado permissão para ele fazer uma tatuagem pequena e simples, mas não dessa proporção. >

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Daniela revelou que Bernardo até tentou conversar com ela sobre a ideia da tatuagem maior, mas que foi pressionado por Hytalo e Kamylinha Santos, namorada de Bernardo, a não contar a ela sobre o plano. "Recebo um vídeo do Bernardo com uma tatuagem 'Mila'. Detalhe: me pediram autorização, sim, para uma pequena no dedo... Não posso ter um filho que vá pra um lugar e descumpra ordens. Isso foi falado. Hytalo e Kamylinha... Não tem necessidade de fazer tatuagem de nome pra expressar amor. Amor a gente expressa com atitudes, não com tatuagem. Se fosse assim, eu seria um gibi porque tenho 47 anos e já tive vários amores", desabafou Daniela em seu vídeo, que foi excluído pouco tempo depois.>