ACORDO PECULIAR

Amigos revelam dinâmica "bizarra" do casamento de Will Smith e Jada Pinkett

Embora casados, o casal vive separado há anos, mas mantém forte vínculo, segundo fontes próximas

A relação entre Will Smith e Jada Pinkett Smith, que já gerou muitos rumores ao longo dos anos, continua sendo uma das mais intrigantes de Hollywood. Casados desde 1997 e pais de dois filhos, Jaden (26) e Willow (24), o casal foi notícia em outubro de 2023, quando Jada revelou que eles estão separados desde 2016, mas nunca cogitaram o divórcio. A revelação levantou novos questionamentos sobre a dinâmica do relacionamento deles. >

Em uma matéria publicada pelo site da People, detalhes sobre o casamento foram compartilhados por uma fonte próxima ao casal, que descreveu a situação atual como "bizarra". "Eles têm vidas separadas, mas não cortaram seus vínculos", afirmou a fonte, explicando que apesar de viverem em residências diferentes, o relação entre eles segue firme. "Chame do que quiser. Eles ainda estão juntos, mas vivem em casas separadas", completou a pessoa, dando uma visão mais profunda da configuração peculiar do casamento.>

O casal, que também é pai de Trey Smith (32), filho de Will com sua ex-esposa Sheree Zampino, tem tentado manter a vida pessoal longe dos holofotes, mas uma série de eventos tornou seu relacionamento mais visível. O incidente mais notório ocorreu durante a cerimônia do Oscar de 2022, quando Will Smith subiu ao palco e agrediu o comediante Chris Rock após uma piada sobre a calvície de Jada.>