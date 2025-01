SAÚDE DO ATOR

Gerson Brenner é internado na UTI em hospital de São Paulo

Ator de 65 anos segue estável e recebe tratamento com antibióticos; não há previsão de alta

Gerson Brenner, de 65 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, localizado no Itaim, em São Paulo. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (31), com o ator recebendo tratamento para uma pneumonia. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital na quinta-feira (30), Gerson "se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas, sem previsão de alta". >