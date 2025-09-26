Henri Castelli se pronuncia sobre suposto affair com Larissa Ferrari, ex-amante de ex-jogador do Vasco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:24
Henri Castelli se manifestou sobre os rumores de que estaria em um romance com a advogada Larissa Ferrari, ex-amante do jogador francês Dimitri Payet, ex-Vasco. O jornal Extra publicou, na última quinta-feira (25), que a influenciadora teria afirmado estar vivendo um relacionamento com o artista. No mesmo dia, prints de conversas entre os dois foram divulgados, desta vez pela coluna de Fabia Oliveira no Metrópoles.
O ator mostrou estar se divertindo com a divulgação das mensagens. "Talvez eu seja a notificação que você estava esperando hoje", escreveu, em um comentário perfil do Instagram do Metrópoles. Em outra mensagem, ele reforçou que o papo não é crime: "Bora conversar que ninguém vai preso".
Dimitri Payet e Larissa Ferrari
Os dois se conheceram pelo Instagram. O ator começou a seguir Larissa e, em seguida, eles passaram a trocar mensagens privadas. Em seguida, a conversa evoluiu e ambos passaram a conversar pelo Whatsapp.
Nas mensagens divulgadas, o artista escreveu: "Indo aí te ver, urgente". Larissa respondeu: "Vem", com um emoji de olhos. Ele então falou: "Eu também. Tomando um vinho bem de boa aqui. Atravessar a rua tá na praia de graça. Quero mais saber de nada".
Logo em seguida, ele enviou uma foto temporária. A advogada reagiu: "Oii meu amor. Estava assistindo o jogo do Vascão. Ganhamos". Ela então comenta a imagem de Henri: "Sempre lindo". O ator manda outra foto, e ela responde: "Hmmmm, eu adorei a foto...".
Apesar da troca de mensagens, os dois estão longe de um namoro, pelo menos por enquanto. Larissa teria até ficado "chocada" com a notícia sobre o suposto relacionamento. Eles estão apenas se conhecendo melhor e mantendo conversas pelas redes sociais. Inclusive, ainda nem se encontraram pessoalmente, até porque Henri atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos.
Henri Castelli
Henri Castelli estava oficialmente solteiro desde 2021, quando terminou um relacionamento com a influenciadora Sabrina Caminski.
Larissa e Payet mantiveram uma relação extraconjugal entre agosto de 2024 e março deste ano. Na época, ele ainda defendia o Vasco, clube do qual se despediu oficialmente no início de julho. Após cinco meses de relacionamento, a advogada registrou boletim de ocorrência onde acusa o atleta de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.
Ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, em junho, a advogada relatou que o francês ordenava que ela provasse seu amor por meio de atitudes pouco convencionais. "Eu gravava vídeos onde lambia o chão, lambia o lixo. Eu chorava, mas não pedia pra parar. Fizemos um casamento simbólico a pedido dele. Ele queria que eu provasse meu amor por ele, em atitudes. E ele me deu a ideia de me auto minar. Ele puxou meu cabelo, eu fui pro chão, ele usou força, nós tivemos relações sexuais", falou.
Payet, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, com quem teve seus quatro filhos, afirmou à Justiça que os vídeos eram enviados de forma espontânea, e que Larissa nunca comentou que tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ele também negou as acusações de agressões física, moral, psicológica e sexual, e afirmou que tudo na relação entre os dois foi consensual.