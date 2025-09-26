FAMOSOS

Henri Castelli se pronuncia sobre suposto affair com Larissa Ferrari, ex-amante de ex-jogador do Vasco

Troca de mensagens entre ator e advogada foram divulgadas na última quinta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:24

Larissa Ferrari e Henri Castelli Crédito: Reprodução

Henri Castelli se manifestou sobre os rumores de que estaria em um romance com a advogada Larissa Ferrari, ex-amante do jogador francês Dimitri Payet, ex-Vasco. O jornal Extra publicou, na última quinta-feira (25), que a influenciadora teria afirmado estar vivendo um relacionamento com o artista. No mesmo dia, prints de conversas entre os dois foram divulgados, desta vez pela coluna de Fabia Oliveira no Metrópoles.

O ator mostrou estar se divertindo com a divulgação das mensagens. "Talvez eu seja a notificação que você estava esperando hoje", escreveu, em um comentário perfil do Instagram do Metrópoles. Em outra mensagem, ele reforçou que o papo não é crime: "Bora conversar que ninguém vai preso".

Dimitri Payet e Larissa Ferrari 1 de 5

Os dois se conheceram pelo Instagram. O ator começou a seguir Larissa e, em seguida, eles passaram a trocar mensagens privadas. Em seguida, a conversa evoluiu e ambos passaram a conversar pelo Whatsapp.

Nas mensagens divulgadas, o artista escreveu: "Indo aí te ver, urgente". Larissa respondeu: "Vem", com um emoji de olhos. Ele então falou: "Eu também. Tomando um vinho bem de boa aqui. Atravessar a rua tá na praia de graça. Quero mais saber de nada".

Logo em seguida, ele enviou uma foto temporária. A advogada reagiu: "Oii meu amor. Estava assistindo o jogo do Vascão. Ganhamos". Ela então comenta a imagem de Henri: "Sempre lindo". O ator manda outra foto, e ela responde: "Hmmmm, eu adorei a foto...".

Apesar da troca de mensagens, os dois estão longe de um namoro, pelo menos por enquanto. Larissa teria até ficado "chocada" com a notícia sobre o suposto relacionamento. Eles estão apenas se conhecendo melhor e mantendo conversas pelas redes sociais. Inclusive, ainda nem se encontraram pessoalmente, até porque Henri atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos.

Henri Castelli 1 de 8

Henri Castelli estava oficialmente solteiro desde 2021, quando terminou um relacionamento com a influenciadora Sabrina Caminski.

Larissa e Payet mantiveram uma relação extraconjugal entre agosto de 2024 e março deste ano. Na época, ele ainda defendia o Vasco, clube do qual se despediu oficialmente no início de julho. Após cinco meses de relacionamento, a advogada registrou boletim de ocorrência onde acusa o atleta de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.

Ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, em junho, a advogada relatou que o francês ordenava que ela provasse seu amor por meio de atitudes pouco convencionais. "Eu gravava vídeos onde lambia o chão, lambia o lixo. Eu chorava, mas não pedia pra parar. Fizemos um casamento simbólico a pedido dele. Ele queria que eu provasse meu amor por ele, em atitudes. E ele me deu a ideia de me auto minar. Ele puxou meu cabelo, eu fui pro chão, ele usou força, nós tivemos relações sexuais", falou.