Lívia Andrade compra hotel na Serra Catarinense após susto em avião: ‘Aproveitar mais a vida’

Apresentadora tomou decisão após passar por momento de tensão em aeronave

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:13

Lívia Andrade comprou hotel na Serra Catarinense Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora, que faz parte do “Domingão com Huck”, Lívia Andrade, de 41 anos, comprou um hotel na Serra Catarinense, após um susto depois da falha em um avião em que estava em maio deste ano.

A atriz disse que o susto fez com que ela sentisse vontade de aproveitar mais a vida e entrar em contato com a natureza, como na Serra Catarinense, com paisagens encantadoras de tirar o fôlego.

Lívia publicou nas redes sociais, em maio deste ano, que já havia se apaixonado pelo hotel em 2020, em uma fase significativa da sua vida.

Nas redes sociais, Lívia compartilhou momentos de viagens passadas na Serra Catarinense e mostrou paisagens aos arredores e cômodos do novo hotel. “Cada vez que eu passo por uma experiência de quase morte, eu volto mais intensa. Aí é problema porque eu quero viver mais, aproveitar mais o meu tempo”, disse a apresentadora nas redes sociais.

Após uma experiência de susto em um voo em maio deste ano, Lívia decidiu que precisa aproveitar mais a vida. “Neste lugar, eu decidi mudar minha vida, na pandemia. Vim conhecer este lugar, ficar isolada na natureza. E aqui, na primeira semana de junho, cinco anos atrás, eu decidi encerrar o ciclo do meu casamento e do meu trabalho”, revelou a apresentadora.

Na quinta-feira (29), o avião em que Lívia Andrade estava com o marido Marcos Araújo, e o DJ norte-americano Kevin Brauer, precisou sobrevoar a capital de São Paulo por cerca de 40 minutos antes de conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí.

De acordo com o g1, a aeronave, que vinha de Goiânia, apresentou uma falha no trem de pouso ao se aproximar de São Paulo. A manobra de emergência exigia que o avião queimasse combustível para reduzir o risco de explosão.