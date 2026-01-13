REALITY SHOW

Quarto Branco está de volta! Entenda como funcionará a dinâmica, que vale duas vagas no BBB 26

Candidatos que não venceram as Casas de Vidro ganharam nova chance

Gabriela, Livia, Rafaella e Leandro no Quarto Branco do BBB 26 Crédito: Reprodução

O BBB 26 mal estreou e já começou uma dinâmica queridinha do público: o temido Quarto Branco! Os nove candidatos das Casas de Vidro que não conseguiram vaga oficial no elenco do reality show ganharam uma nova chance e terão que resistir dentro do cômodo, mas apenas dois sobreviventes entram no jogo para valer.

"Pra entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou Tadeu Schmidt na última segunda-feira (12). "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair. O grau de dificuldade vai aumentar conforme o tempo passar. E os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26", completou.

Rafaella e Leandro, da região Nordeste; Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; e Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste participam da dinâmica inédita e disputarão as últimas vagas do BBB 26. Vale lembrar que Marcel, da região Sudeste, desistiu do programa.