Quarto Branco está de volta! Entenda como funcionará a dinâmica, que vale duas vagas no BBB 26

Candidatos que não venceram as Casas de Vidro ganharam nova chance

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:30

Gabriela, Livia, Rafaella e Leandro no Quarto Branco do BBB 26
Gabriela, Livia, Rafaella e Leandro no Quarto Branco do BBB 26 Crédito: Reprodução

O BBB 26 mal estreou e já começou uma dinâmica queridinha do público: o temido Quarto Branco! Os nove candidatos das Casas de Vidro que não conseguiram vaga oficial no elenco do reality show ganharam uma nova chance e terão que resistir dentro do cômodo, mas apenas dois sobreviventes entram no jogo para valer.

"Pra entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou Tadeu Schmidt na última segunda-feira (12). "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair. O grau de dificuldade vai aumentar conforme o tempo passar. E os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26", completou.

Veteranos do BBB 26

Saran Andrade por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Babu Santana por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
1 de 6
Saran Andrade por Divulgação

Rafaella e Leandro, da região Nordeste; Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; e Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste participam da dinâmica inédita e disputarão as últimas vagas do BBB 26. Vale lembrar que Marcel, da região Sudeste, desistiu do programa.

Famosos confirmados no Camarote do BBB 26

Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Representando a Geração Z, o catarinense é um fenômeno absoluto. Com 20 milhões de seguidores, ele é o rei das dancinhas e quer provar que tem estratégia de sobra para vencer os veteranos.
Henri Castelli é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O eterno galã de Flor do Caribe e Cobras & Lagartos finalmente aceitou o convite. O paulista de São Bernardo do Campo traz sua experiência de décadas na TV para a pressão do confinamento.
Solange Couto é anunciada no Camarote do BBB 26 por Divulgação
"Não é brinquedo, não!". A eterna Dona Jura chega ao reality com toda a sua bagagem e carisma. Aos 69 anos, a carioca é a integrante mais experiente do grupo e promete colocar ordem na casa.
Edílson Capetinha é anunciado no Camarote do BBB 26 por Reprodução
O futebol brasileiro também está sendo representado. O Pentacampeão mundial e ídolo de Corinthians e Palmeiras leva sua irreverência baiana e seu histórico de polêmicas para dentro do jogo.
Aline Campos é anunciada no Camarote do BBB 26 por Reprodução/Instagram
A ex-bailarina do Faustão e atriz, que por anos foi o rosto do "Verão", entra no programa em uma fase mais espiritualizada. A carioca quer mostrar que é muito mais do que a imagem das propagandas.
1 de 11
Famosos confirmados no Camarote BBB 26 por Divulgação/TV Globo

