Enquete BBB 26: qual participante do Quarto Branco você quer ver no reality?

Giuliana Mancini
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:47
O Quarto Branco do Big Brother Brasil está de volta! Os nove candidatos do grupo Pipoca que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro ganharam nova chance de entrar no programa por meio da temida dinâmica. Ao fim, apenas dois vão conseguir a vaga para valer no reality show da Globo.
Participam da disputa: Rafaella e Leandro (do Nordeste), Lívia e Ricardinho (da região Norte), Elisa e Matheus (do Sul), Chaiany e Ricardo (Centro-Oeste) e Gabriela (do Sudeste). Vote em seus favoritos na enquete do CORREIO.