Enquete BBB 26: qual participante do Quarto Branco você quer ver no reality?

A temida dinâmica está de volta com os candidatos que não venceram as Casas de Vidro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:47

Quarto branco do 'BBB 26'
Quarto branco do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

O Quarto Branco do Big Brother Brasil está de volta! Os nove candidatos do grupo Pipoca que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro ganharam nova chance de entrar no programa por meio da temida dinâmica. Ao fim, apenas dois vão conseguir a vaga para valer no reality show da Globo.

Participam da disputa: Rafaella e Leandro (do Nordeste), Lívia e Ricardinho (da região Norte), Elisa e Matheus (do Sul), Chaiany e Ricardo (Centro-Oeste) e Gabriela (do Sudeste). Vote em seus favoritos na enquete do CORREIO.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Quarto Casa de Vidro

