MAS JÁ?

Que gafe! BBB 26 estreia com erro bizarro e chama atenção do público

Erro envolveu participante veterano do reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:15

Jonas Sulzbach Crédito: Reprodução/Instagram

O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira (12) e revelou os integrantes dos grupos Camarote, formado por celebridades, e Veterano, composto por ex-participantes. Mas um erro chamou a atenção do público e não passou despercebido entre os mais atentos. Ao confirmar o retorno de Jonas Sulzbach, que competiu no BBB 12, o programa deixou o gaúcho 'mais velho'.

O vídeo de apresentação do influenciador dizia que ele tinha 49 anos. O número deixou os fãs chocados, impressionados como Jonas estaria 'conservado'. Só que ele tem, na verdade, 10 anos a menos: a idade correta é 39.

Jonas Sulzbach 1 de 28

"Mano, o Jonas tem 49 anos? Com esse rosto de 30? Como assim?", questionou um internauta. "Gente, 49 anos? Ele precisa lançar o curso, tá sabor demais", brincou outra pessoa. "Não pode 49 com essa skin, Deus realmente tem os seus preferidos!", escreveu mais uma. "Morta que o Jonas tem 49 anos", disse uma quarta. "O Jonas tem 49 anos? Meu Deus! Quando participou já tinha 39 kkk Passava por 19 fácil", falou outra.

Natural da cidade de Lajedo, no Rio Grande do Sul, Jonas retornou ao Big Brother Brasil 14 anos depois de sua primeira participação. No BBB 12, ele ficou marcado pelo envolvimento com Renata e Monique, mas nenhum dos romances continuou depois do reality. O gaúcho chegou até a reta final, conquistando o terceiro lugar da temporada e levando R$ 50 mil para casa.

Veteranos do BBB 26 1 de 6