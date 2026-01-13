REALITY

Ameaça e barraco: Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e causa revolta

Atitude do paraense durante a madrugada irritou colegas e virou assunto dentro do reality

Ricardinho, um dos participantes do BBB 26 confinados no Quarto Branco, causou revolta entre os colegas após uma sequência de atitudes durante a madrugada desta terça-feira (13). O paraense chamou atenção primeiro pelo silêncio e, depois, pelo barulho e pela forma como lidou com os recursos do confinamento.

No início da dinâmica, Ricardinho passou boa parte do tempo isolado em um canto do quarto. Questionado pelos outros brothers, respondeu “Se faz muito barulho, fala muito, muito, muito, chega em um extremo, certo? Depois, todo mundo vai enfrentar o outro extremo. É o contraste que mata”.

Horas depois, enquanto os demais tentavam dormir, ele começou a bater na porta e na maçaneta do Quarto Branco, o que gerou incômodo. Elisa tentou argumentar que todos precisavam descansar, mas não teve resposta. Matheus comentou sobre o comportamento do colega “Deixa assim. Ele fez questão de não se conectar com ninguém. Ele é p*ca, mental forte. Ele ficou cinco horas raciocinando a estratégia, na hora que vocês iam dormir ele ia fazer isso. Essa é a estratégia dele. Frio e calculista”.

O clima piorou quando Ricardinho foi até o cooler onde ficam as águas. Provocado por Chaiany, que disse “Bebe tudo”, ele começou a abrir todas as latas, fazendo os outros correrem para pegar as que ainda estavam fechadas. Durante o processo, parte do líquido acabou sendo derramada.

Irritada, Chaiany reagiu de forma exaltada e disparou “Não é pra ninguém desistir dessa p*rra não, bora endoidar. Bora jogar, o jogo começou! Não tenho medo de nada, não. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver até onde vai o eu limite. Sonso, mentiroso”.