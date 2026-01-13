Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ameaça e barraco: Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e causa revolta

Atitude do paraense durante a madrugada irritou colegas e virou assunto dentro do reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:45

Ricardinho
Ricardinho Crédito: Reprodução

Ricardinho, um dos participantes do BBB 26 confinados no Quarto Branco, causou revolta entre os colegas após uma sequência de atitudes durante a madrugada desta terça-feira (13). O paraense chamou atenção primeiro pelo silêncio e, depois, pelo barulho e pela forma como lidou com os recursos do confinamento.

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

No início da dinâmica, Ricardinho passou boa parte do tempo isolado em um canto do quarto. Questionado pelos outros brothers, respondeu “Se faz muito barulho, fala muito, muito, muito, chega em um extremo, certo? Depois, todo mundo vai enfrentar o outro extremo. É o contraste que mata”.

Horas depois, enquanto os demais tentavam dormir, ele começou a bater na porta e na maçaneta do Quarto Branco, o que gerou incômodo. Elisa tentou argumentar que todos precisavam descansar, mas não teve resposta. Matheus comentou sobre o comportamento do colega “Deixa assim. Ele fez questão de não se conectar com ninguém. Ele é p*ca, mental forte. Ele ficou cinco horas raciocinando a estratégia, na hora que vocês iam dormir ele ia fazer isso. Essa é a estratégia dele. Frio e calculista”.

O clima piorou quando Ricardinho foi até o cooler onde ficam as águas. Provocado por Chaiany, que disse “Bebe tudo”, ele começou a abrir todas as latas, fazendo os outros correrem para pegar as que ainda estavam fechadas. Durante o processo, parte do líquido acabou sendo derramada.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Web aponta racismo no BBB 26 após fala de participante

VÍDEO: Web aponta racismo no BBB 26 após fala de participante

Imagem - FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Irritada, Chaiany reagiu de forma exaltada e disparou “Não é pra ninguém desistir dessa p*rra não, bora endoidar. Bora jogar, o jogo começou! Não tenho medo de nada, não. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver até onde vai o eu limite. Sonso, mentiroso”.

A atitude de Ricardinho aumentou o clima de tensão no Quarto Branco e transformou o episódio em um dos assuntos mais comentados do BBB 26 nas redes sociais.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote
Imagem - 3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo

3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?