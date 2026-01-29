Acesse sua conta
Síndico diz que matou corretora sozinho em prédio: ‘Meu filho não tem nada a ver com isso’

Filho segue preso temporariamente enquanto investigadores apuram possível ocultação de provas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:42

Cléber Rosa de Oliveira
Cléber Rosa de Oliveira e Maicon Douglas de Oliveira Crédito: Reprodução

O síndico Cléber Rosa de Oliveira afirmou que cometeu sozinho o assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, e negou qualquer participação do filho, Maicon Douglas de Oliveira, no crime. A declaração foi feita nesta quarta-feira (28), quando ele chegava à Central de Flagrantes Especializadas, em Goiânia. “Meu filho não tem nada a ver com isso”, disse o investigado à TV Anhanguera.

Pai e filho estão presos temporariamente em Caldas Novas. Enquanto Cléber é investigado por homicídio e ocultação de cadáver, a Polícia Civil apura se Maicon ajudou o pai a esconder provas após o crime. Ambos foram presos na madrugada de ontem, no prédio onde moravam. As prisões temporárias têm duração inicial de 30 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Segundo os investigadores, há indícios de que o filho tenha entregue um celular novo ao pai, o que poderia ter sido uma tentativa de dificultar a apreensão do aparelho antigo. A suspeita é de que isso tenha ocorrido depois do assassinato.

Corretora estava desaparecida desde dezembro

Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves de Souza por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro por Arquivo pessoal
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, também foi preso por Reprodução
Maicon teria ajudado pai depois do crime por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
1 de 26
Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil

“A prisão foi solicitada, em primeiro momento, para que a gente pudesse entender se essa participação já acontecia desde a prática desse homicídio ou se só aconteceu depois que o crime ocorreu”, explicou André em entrevista à TV Anhanguera.

Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025. Imagens de câmeras de segurança do elevador mostram a corretora descendo até a recepção e, depois, seguindo para o subsolo do edifício. De acordo com a polícia, Cléber teria utilizado as escadas para evitar ser filmado. O gravador das câmeras de segurança foi apreendido e passará por perícia para verificar se houve adulteração ou exclusão de imagens.

“O DVR foi apreendido para a gente certificar se não houve nenhum tipo de adulteração e, se houve, qual foi e em que momento foi, se existiam imagens que poderiam estar perdidas e que não tenham sido passadas para a Polícia Civil”, contou o delegado.

Durante o período em que a corretora esteve desaparecida, vieram à tona diversos conflitos entre ela e o síndico, que incluíam brigas no condomínio e disputas judiciais. Segundo a família da vítima, são 12 processos envolvendo os dois.

A polícia aponta que a motivação do crime pode estar relacionada a conflitos comerciais e à administração de seis apartamentos pertencentes à família de Daiane. “O síndico administrava [os apartamentos] e eles [família da vítima] passaram a administração para Daiane. Desde então, houve uma série de atritos. Ele foi denunciado por perseguição”, relatou o delegado.

Após a prisão, Cléber confessou o crime e levou a polícia até o local onde havia deixado o corpo da vítima, encontrado em uma área de mata. O cadáver estava em estado avançado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia.

Segundo a Polícia Científica, o laudo da necropsia, que deve indicar a causa da morte, tem previsão de conclusão em até 10 dias.

Em entrevista à TV Anhanguera, o advogado Felipe Borges de Alencar afirmou que a defesa de Cléber adotará uma postura colaborativa e que uma nota será divulgada após o acesso aos autos. A defesa de Maicon não foi localizada.

Tags:

Daiane Alves de Souza

