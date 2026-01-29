EDUCAÇÃO

Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

Estudantes aprovados poderão iniciar os procedimentos para matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:16

Sisu Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 divulgou na madrugada desta quinta-feira, 29, os resultados da chamada regular do programa. As listas estão disponíveis para consulta no site oficial do programa e podem ser consultadas por meio do login gov.br.

Estudantes aprovados poderão iniciar os procedimentos para matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro. Nesta mesma data finaliza o prazo, iniciado nesta quinta, para que candidatos que não constam na lista regular possam manifestar interesse na lista de espera, que reúne vagas remanescentes não preenchidas.

O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior que aderiram ao processo seletivo vigente, tendo como critério o resultado do Exame Nacional do Ensino Medio (Enem).