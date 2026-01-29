POLÍTICA

Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro

Presidente Lula já está informado, afirmou

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quinta-feira (29/1), durante o programa Acorda, Metrópoles, que deixará o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em fevereiro. Ele é entrevistado pelo colunista Igor Gadelha e pela apresentadora Natália André. A entrevista ocorre em meio à polêmica do Banco Master e o afastamento de Haddad do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.