Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro

Presidente Lula já está informado, afirmou

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:28

Fernando Haddad
Fernando Haddad Crédito: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quinta-feira (29/1), durante o programa Acorda, Metrópoles, que deixará o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em fevereiro. Ele é entrevistado pelo colunista Igor Gadelha e pela apresentadora Natália André. A entrevista ocorre em meio à polêmica do Banco Master e o afastamento de Haddad do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad não quis cravar uma data de saída do ministério, mas apontou o próximo mês. “Eu não posso dar uma data sem combinar com o presidente, mas ele está informado que deixo o governo em fevereiro, com certeza”, afirmou.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Fernando Haddad

