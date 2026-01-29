PERNAMBUCO

Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo

Segundo familiares, uma sucessão de erros levou Camila Nogueira a um quadro neurológico irreversível

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:31

Camila Nogueira Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Considerada por profissionais da saúde como de “baixo risco” e “muito segura”, uma cirurgia para retirada da vesícula e correção de hérnia transformou de forma abrupta e inesperada a vida da consultora de moda e servidora pública do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Camila Nogueira (foto em destaque), de 38 anos.