Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo

Segundo familiares, uma sucessão de erros levou Camila Nogueira a um quadro neurológico irreversível

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:31

Camila Nogueira
Camila Nogueira Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Considerada por profissionais da saúde como de “baixo risco” e “muito segura”, uma cirurgia para retirada da vesícula e correção de hérnia transformou de forma abrupta e inesperada a vida da consultora de moda e servidora pública do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Camila Nogueira (foto em destaque), de 38 anos.

Desde 27 de agosto de 2025, data em que foi submetida ao procedimento em um hospital localizado no Recife (PE), Camila passou a depender integralmente de terceiros para realizar até mesmo as necessidades mais básicas do dia a dia.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro

Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro
Imagem - Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar
Imagem - Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino'

Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino'

MAIS LIDAS

Imagem - Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado
01

Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
02

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
03

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas