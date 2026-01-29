Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:31
Considerada por profissionais da saúde como de “baixo risco” e “muito segura”, uma cirurgia para retirada da vesícula e correção de hérnia transformou de forma abrupta e inesperada a vida da consultora de moda e servidora pública do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Camila Nogueira (foto em destaque), de 38 anos.
Desde 27 de agosto de 2025, data em que foi submetida ao procedimento em um hospital localizado no Recife (PE), Camila passou a depender integralmente de terceiros para realizar até mesmo as necessidades mais básicas do dia a dia.