Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino'

Prédio também foi pichado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:04

Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino'
Apartamento de síndico que confessou assassinato de corretora é destruído e pichado: 'Assassino' Crédito: Reprodução

O apartamento do síndico Cléber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi invadido e destruído na quarta-feira (28), em Caldas Novas, no sul de Goiás. Imagens registradas no local mostram diversos danos no imóvel e pichações nas áreas comuns do prédio onde o crime ocorreu.

Vídeos feitos pela Polícia Militar revelam o quadro de energia quebrado, móveis revirados e uma televisão com a tela destruída dentro do apartamento. As paredes foram pichadas com tinta vermelha, incluindo a palavra “assassino”. Na recepção do edifício, sofás, janelas e paredes também foram depredados, com pichações que citam o nome do síndico.

Síndico foi preso por morte de corretora

Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
1 de 6
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo

Daiane estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025, quando desceu até o subsolo do prédio para verificar o desligamento da energia de seu apartamento. Segundo a Polícia Civil, ela e o síndico tinham um histórico de conflitos, que envolviam denúncias de perseguição, interrupções no fornecimento de energia e agressões.

A Polícia Civil não informou se o autor das depredações e pichações foi identificado. A defesa de Cléber Rosa de Oliveira também não se manifestou.

Corpo encontrado

O corpo da corretora foi localizado na madrugada de quarta-feira (28), às margens da GO-213, a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil, o local foi indicado pelo próprio Cléber Rosa, que confessou o crime.

O síndico e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos. Segundo o delegado responsável pelo caso, Maicon é suspeito de ter ajudado o pai a obstruir as investigações. Além deles, o porteiro do prédio foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos; o nome não foi divulgado.

*Com informações do g1 GO

Mais recentes

Imagem - Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo

Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo
Imagem - Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro

Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro
Imagem - Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

MAIS LIDAS

Imagem - Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado
01

Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
02

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
03

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas