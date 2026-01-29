Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que síndico, filho e porteiro disseram à polícia sobre morte de corretora em subsolo de prédio

Depoimentos revelam discussão, possível tentativa de ocultar provas e esclarecem papel de funcionário ouvido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 08:39

Síndico confessou crime e indicou onde estava corpo de corretora
Síndico confessou crime e indicou onde estava corpo de corretora Crédito: Reprodução

Os depoimentos prestados à Polícia Civil ajudaram a esclarecer as circunstâncias da morte da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, encontrada após 42 dias de desaparecimento em uma área de mata a cerca de 15 km de Caldas Novas (GO), onde morava.

As oitivas reuniram relatos do síndico do prédio onde a vítima morava, do filho dele e do porteiro do condomínio, cada um com versões específicas sobre os fatos ocorridos no dia do crime.

Corretora estava desaparecida desde dezembro

Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves de Souza por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro por Arquivo pessoal
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, também foi preso por Reprodução
Maicon teria ajudado pai depois do crime por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
1 de 26
Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil

Síndico: discussão no subsolo

Em depoimento, o síndico Cleber afirmou que teve uma discussão com Daiane no subsolo do prédio logo após ela sair do elevador. Segundo ele, a corretora estava filmando os padrões de energia elétrica quando o desentendimento começou. Cleber relatou que a conversa se tornou acalorada e terminou com a morte da vítima. Ele é investigado por homicídio e ocultação de cadáver, mas não deu detalhes sobre a forma como o crime foi cometido.

O delegado André Luiz explicou que a motivação do assassinato pode estar relacionada a conflitos anteriores entre Daiane e o síndico, principalmente envolvendo a administração de seis apartamentos no condomínio. Eles tinham longo histórico de desentendimentos, em casos que já estavam na Justiça, inclusive. De acordo com a Polícia Civil, o local dos disjuntores de energia é um ponto cego das câmeras de segurança, e o suspeito teria utilizado as escadas para evitar ser filmado.

Corretora estava desaparecida desde dezembro

Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves estava desparecida por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu na noite de 17 de dezembro por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves de Souza por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves foi filmada descendo para subsolo por Reprodução
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi vista pela última vez dia 17 de dezembro por Arquivo pessoal
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reprodução/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira indicou onde estava corpo por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira foi preso por Reproduçaõ/TV Globo
Cléber Rosa de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, também foi preso por Reprodução
Maicon teria ajudado pai depois do crime por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
Maicon Douglas de Oliveira por Reprodução
1 de 26
Policiais durante buscas pelo corpo da corretora Daiane Alves por Divulgação/Polícia Civil

Filho: suspeita de atrapalhar a investigação

Segundo a Polícia Civil, Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, foi preso suspeito de tentar interferir no andamento das investigações. Em depoimento e conforme apuração da polícia, ele teria entregue um celular novo ao pai, o que pode indicar uma tentativa de dificultar a obtenção de provas em caso de apreensão do aparelho.

Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado André Luiz afirmou que a prisão tem o objetivo de apurar se essa possível atuação ocorreu apenas após o crime ou se já vinha acontecendo desde o momento do homicídio. A investigação também apontou que o assassinato ocorreu no subsolo do condomínio, em um local sem cobertura de câmeras.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Corretora foi morta em intervalo de oito minutos, diz polícia

Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Síndico confessa crime e diz que matou corretora após discussão no subsolo de prédio

Corpo de corretora que desapareceu em prédio é achado e síndico é preso

Porteiro: esclarecimentos sobre troca de turno

O porteiro do prédio também foi ouvido durante a investigação para esclarecer divergências nos relatos sobre a troca de turno da portaria. A troca aconteceu no mesmo horário do desaparecimento de Daiane, o que levou a polícia a solicitar o depoimento do funcionário.

Segundo a Polícia Civil, não há indícios de envolvimento do porteiro no assassinato ou na ocultação do corpo. Ele aparece no inquérito apenas como testemunha e foi liberado após prestar depoimento.

A polícia informou que as investigações seguem em andamento para aprofundar a responsabilização do síndico apontado como autor do crime e esclarecer a eventual participação do filho dele após a morte da corretora. A reportagem não conseguiu contato da defesa do acusado. 

Tags:

Daiane Alves de Souza

Mais recentes

Imagem - Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo

Servidora vai ao hospital retirar vesícula e fica em estado vegetativo
Imagem - Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro

Haddad diz que deixará o governo Lula em fevereiro
Imagem - Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

Resultado da chamada regular do Sisu 2026 está disponível; veja como consultar

MAIS LIDAS

Imagem - Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado
01

Corretora foi morta no subsolo de condomínio e síndico usou escadas para não ser filmado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
02

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
03

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas