Coronel faz primeira aparição com ACM Neto após exclusão da chapa petista

Senador e ex-prefeito de Salvador já confirmaram que marcharão juntos na eleição deste ano

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:25

ACM Neto e Coronel no Carnaval de Salvador
ACM Neto e Coronel no Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

Na primeira noite do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (12), o senador Angelo Coronel (ainda no PSD) fez a primeira aparição pública ao lado do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), após ter sido excluído da chapa petista.

Coronel e ACM Neto já confirmaram que marcharão juntos na eleição deste ano. A expectativa é que a chapa oposicionista também conte com o ex-ministro João Roma (PL), que deve disputar uma vaga ao Senado.

O senador Angelo Coronel confirmou que marchará ao lado de Neto em entrevista à rádio Patos FM 87,9, de Ipecaetá. Ele afirmou ainda que está definindo a qual partido da base oposicionista irá se filiar para disputar a reeleição. “O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, declarou.

Nos bastidores, a avaliação é que, apesar de dialogar com pelo menos três partidos (União Brasil, PP e Republicanos), a tendência é que Coronel dispute a vaga pelo União Brasil, onde poderia utilizar o número 444. Na primeira eleição ao Senado, ele concorreu pelo PSD e usou o número 555.

Coronel rompeu com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a decisão do PT de montar uma chapa puro-sangue petista, deixando o senador fora da composição. Nesse cenário, a chapa governista deve ser formada por Jerônimo, candidato à reeleição, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner, ambos na disputa pelo Senado.

A única indefinição restante na chapa oposicionista é o nome para o cargo de vice-governador. Atualmente, o favorito é o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil). Para isso, no entanto, ele precisaria renunciar ao cargo até abril. O prefeito tem dito que ainda avalia a decisão e deve anunciar uma posição até o fim de março.

