Título de eleitor 2026: Prazo termina em 6 de maio; veja como regularizar e evitar bloqueio do CPF

Maiara Baloni
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:21
Faltam menos de três meses para o fechamento do cadastro eleitoral no Brasil. Quem precisa emitir a primeira via, transferir o domicílio ou regularizar o título de eleitor tem até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. Após essa data, o sistema será fechado para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicie a preparação das urnas eletrônicas para o pleito de 4 de outubro.
A suspensão de alterações no cadastro 150 dias antes da eleição é uma exigência da Lei 9.504/1997. O prazo é considerado "improrrogável" pela Corregedoria do TSE, sendo o intervalo técnico necessário para processar os dados e organizar a logística de voto de mais de 213 milhões de brasileiros aptos a votar.
TÍTULO DE ELEITOR
A participação de brasileiros que vivem fora do país atingiu patamares históricos. Segundo dados oficiais do TSE, o eleitorado no exterior saltou de cerca de 500 mil em 2018 para quase 700 mil eleitores aptos nas últimas eleições gerais, um crescimento superior a 39%. Cidades como Lisboa, Miami e Boston concentram as maiores comunidades de votantes, refletindo o alto engajamento da diáspora brasileira.
Se você mora no exterior, os prazos são os mesmos, mas o impacto de estar irregular é sentido rapidamente na burocracia consular:
Muitos eleitores acreditam que a única consequência de não votar é o pagamento de uma multa de valor nominal baixo (R$ 3,51 por turno). No entanto, o verdadeiro prejuízo é civil e financeiro. Conforme as normas da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, o título cancelado pode levar à suspensão do CPF, gerando um efeito dominó:
O foco da Justiça Eleitoral em 2026 é o autoatendimento digital. Veja como resolver sua situação em poucos minutos: