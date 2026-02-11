POLÍTICA

Título de eleitor 2026: Prazo termina em 6 de maio; veja como regularizar e evitar bloqueio do CPF

Calendário do TSE é definitivo para brasileiros no país e no exterior. Saiba como evitar o cancelamento do documento e as restrições automáticas em contas bancárias e passaporte.

M Maiara Baloni

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:21

TÍTULO DE ELEITOR Crédito: REPRODUÇÃO

Faltam menos de três meses para o fechamento do cadastro eleitoral no Brasil. Quem precisa emitir a primeira via, transferir o domicílio ou regularizar o título de eleitor tem até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. Após essa data, o sistema será fechado para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicie a preparação das urnas eletrônicas para o pleito de 4 de outubro.

A suspensão de alterações no cadastro 150 dias antes da eleição é uma exigência da Lei 9.504/1997. O prazo é considerado "improrrogável" pela Corregedoria do TSE, sendo o intervalo técnico necessário para processar os dados e organizar a logística de voto de mais de 213 milhões de brasileiros aptos a votar.

Voto no exterior: Recorde de eleitores e regras para quem mora fora

A participação de brasileiros que vivem fora do país atingiu patamares históricos. Segundo dados oficiais do TSE, o eleitorado no exterior saltou de cerca de 500 mil em 2018 para quase 700 mil eleitores aptos nas últimas eleições gerais, um crescimento superior a 39%. Cidades como Lisboa, Miami e Boston concentram as maiores comunidades de votantes, refletindo o alto engajamento da diáspora brasileira.

Se você mora no exterior, os prazos são os mesmos, mas o impacto de estar irregular é sentido rapidamente na burocracia consular:

Voto para Presidente: Quem tem o domicílio eleitoral fora do país vota apenas para o cargo de Presidente da República.

Renovação de Passaporte: Estar em dia com a Justiça Eleitoral é condição obrigatória para renovar o passaporte brasileiro em consulados e embaixadas.

Título-Net Exterior: Todo o processo de transferência ou regularização pode ser iniciado de forma remota pelo sistema oficial do TSE.

O risco real: Como o título cancelado "trava" o seu CPF

Muitos eleitores acreditam que a única consequência de não votar é o pagamento de uma multa de valor nominal baixo (R$ 3,51 por turno). No entanto, o verdadeiro prejuízo é civil e financeiro. Conforme as normas da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, o título cancelado pode levar à suspensão do CPF, gerando um efeito dominó:

Bloqueio Bancário: Impossibilidade de movimentar contas, sacar salários ou contratar empréstimos em bancos públicos. Barreira em Concursos e Educação: Proibição de tomar posse em cargos públicos ou renovar matrícula em universidades oficiais. Documentação: Impedimento para emissão de RG e renovação de passaporte.

Passo a passo para regularizar o título online

O foco da Justiça Eleitoral em 2026 é o autoatendimento digital. Veja como resolver sua situação em poucos minutos: