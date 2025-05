RISCO

Prazo final: mais de 257 mil eleitores podem ter título cancelado na Bahia

Cidadãos podem evitar o cancelamento do título eleitoral até esta segunda-feira (19)

Até esta segunda-feira (19), 257.698 eleitores da Bahia com título passível de cancelamento poderão regularizar suas pendências junto à Justiça Eleitoral e evitar o cancelamento do documento. Em Salvador, 59.694 pessoas correm o risco. >

Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e referem-se a quem não votou, não justificou a ausência e não pagou as multas relativas aos últimos três turnos consecutivos das eleições. >

O eleitorado baiano nesta situação deve procurar o atendimento do TRE de forma virtual ou presencial. Para consultas de pendências na Justiça Eleitoral o acesso pode ser feito no site do órgão, no aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para Android e iOS), ligando para o telefone (71) 3373-7000 ou presencialmente nas unidades de atendimento.>