POLÍTICA

Desaprovação a Lula supera aprovação e maioria é contra reeleição do presidente, aponta Quaest

Levantamento, divulgado nesta quarta-feira (11), mostra resistência a um novo mandato presidencial

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:14

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue numericamente acima da aprovação entre os brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). O levantamento indica ainda que a maioria da população se posiciona contra uma eventual reeleição do petista.

De acordo com os dados, 49% dos entrevistados desaprovam a gestão federal, enquanto 45% aprovam o governo. Outros 6% não souberam ou preferiram não responder. Quando questionados sobre a avaliação do governo, 39% classificaram a administração como negativa. Já 33% consideram a gestão positiva. Para 26%, o governo é regular, enquanto 2% não responderam.

O levantamento também mostra resistência a um novo mandato presidencial. Segundo a pesquisa, 57% dos brasileiros são contrários à reeleição de Lula. Outros 39% dizem acreditar que o presidente merece mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto.