Prefeitura abre inscrições de concurso com mil vagas para professor em Feira de Santana

Inscrições seguem até 22 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:01

Secretaria de Educação de Feira de Santana
Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Valto Novaes/Arquivo

As inscrições do concurso público com mil vagas para professores, destinadas ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Feira de Santana foram abertas nesta segunda-feira (22). 

Interessados têm até 23h59 do dia 22 de janeiro de 2026 para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 110, e o procedimento deve ser realizado através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo concurso. 

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

O processo seletivo conta com três fases, sendo provas objetiva, discursiva (redação) e de títulos. São ofertadas mil vagas, distribuídas entre 11 disciplinas e o cargo de pedagogo, que concentra 782 vagas.

A prova objetiva terá 65 questões no total, com cada uma valendo um ponto. Serão 15 perguntas de Português; 5 de Direitos Humanos, Ética e Cidadania; 20 de Didática; bem como 25 questões de conhecimentos específicos do cargo.

Os candidatos aprovados nesta fase deverão obter 50% do total de pontos, não podendo obter nota igual a zero em qualquer uma das disciplinas. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre algum tema da atualidade.

