OPORTUNIDADE

Prefeitura abre inscrições de concurso com mil vagas para professor em Feira de Santana

Inscrições seguem até 22 de janeiro de 2026

Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:01

Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Valto Novaes/Arquivo

As inscrições do concurso público com mil vagas para professores, destinadas ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Feira de Santana foram abertas nesta segunda-feira (22).

Interessados têm até 23h59 do dia 22 de janeiro de 2026 para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 110, e o procedimento deve ser realizado através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo concurso.

O processo seletivo conta com três fases, sendo provas objetiva, discursiva (redação) e de títulos. São ofertadas mil vagas, distribuídas entre 11 disciplinas e o cargo de pedagogo, que concentra 782 vagas.

A prova objetiva terá 65 questões no total, com cada uma valendo um ponto. Serão 15 perguntas de Português; 5 de Direitos Humanos, Ética e Cidadania; 20 de Didática; bem como 25 questões de conhecimentos específicos do cargo.