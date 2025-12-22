Prefeitura abre inscrições de concurso com mil vagas para professor em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:01
As inscrições do concurso público com mil vagas para professores, destinadas ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Feira de Santana foram abertas nesta segunda-feira (22).
Interessados têm até 23h59 do dia 22 de janeiro de 2026 para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 110, e o procedimento deve ser realizado através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo concurso.
O processo seletivo conta com três fases, sendo provas objetiva, discursiva (redação) e de títulos. São ofertadas mil vagas, distribuídas entre 11 disciplinas e o cargo de pedagogo, que concentra 782 vagas.
A prova objetiva terá 65 questões no total, com cada uma valendo um ponto. Serão 15 perguntas de Português; 5 de Direitos Humanos, Ética e Cidadania; 20 de Didática; bem como 25 questões de conhecimentos específicos do cargo.
Os candidatos aprovados nesta fase deverão obter 50% do total de pontos, não podendo obter nota igual a zero em qualquer uma das disciplinas. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre algum tema da atualidade.