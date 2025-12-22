Acesse sua conta
Concursos abertos somam mais de 25 mil vagas com salários de até R$ 37 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:01

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

Mais de 219 concursos públicos estão com editais publicados e inscrições abertas em todo o país. Ao todo, são 25.809 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 37.756,55, segundo levantamento atualizado até esta quinta-feira (19).

As oportunidades estão distribuídas entre todos os estados e o Distrito Federal, com vagas nas áreas de segurança pública, educação, saúde, fiscal, administrativa, tribunais, militar e jurídica.

Concurso aberto com maior número de vagas

O concurso com maior oferta de vagas atualmente é o da Secretaria de Educação do Piauí (Seduc-PI), que abriu 2 mil vagas imediatas, além de 2 mil para cadastro reserva, para o cargo de professor.

Escolaridade: nível superior

Salário: de R$ 2.625,41 a R$ 5.250,83

Inscrições: de 22 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026

Concurso com maior salário

O maior salário entre os concursos abertos é oferecido no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), para o cargo de juiz federal substituto.

Remuneração: R$ 37.756,55

Escolaridade: nível superior em Direito

Vagas: 27, além de cadastro reserva

Inscrições: de 22 de dezembro de 2025 a 22 de janeiro de 2026

Confira editais de concursos abertos: 

Concurso do Ibama e do Incra

Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução

Concurso de Resende

Parte do edital do concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Santa Catarina

Concurso da Prefeitura de Concórdia

Tags:

Concurso

