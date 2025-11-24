DESENVOLVIMENTO

III Fórum Bahia–China começa nesta terça (25); veja quem vai participar

Programação conta com debates sobre transição energética justa, economia verde e digital, e inovação tecnológica

Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:24

III Fórum Bahia–China Crédito: Divulgação

Começa nesta terça-feira (25) o III Fórum Bahia–China em Salvador. O evento, que este ano tem como foco os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), acontece no Hotel Deville, a partir das 8h. O fórum é considerado um dos principais espaços de diálogo entre o estado e o setor produtivo chinês.

A programação conta com debates sobre transição energética justa, economia verde e digital, inovação tecnológica e estratégias para ampliar a cooperação entre Bahia e China.

Entre as presenças confirmadas estão a cônsul-geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, Tian Min, e o cônsul comercial Jing Yanhui; os secretários de Estado Augusto Vasconcelos (Setre), Rodrigo Pimentel (Saeb) e Marcius Gomes (Secti); o diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira; Elisa Calcaterra, representante do PNUD Brasil; Francisco Ferreira Alexandre, superintendente da Sudene; Walter Pinheiro (Senai Cimatec); Paulo Guimarães, diretor-presidente da Bahiainveste; Claudio Villas Boas, da Concessão do Sistema Rodoviário da Ponte Salvador–Itaparica (JSC).

Também participarão representantes de grandes empresas chinesas como Paulo Alencar (BYD), Yao Zhigang (CGN Brasil), Leonardo Xu (Oitante Energia), Liang Xuan (Goldwind América do Sul), Huang Yehua (CNOOC Petroleum Brasil), Binson Yang (Hikvision Brasil) e Song Ming (Furui do Brazil).

Quem quiser participar deve se inscrever gratuitamente através do site do evento. O acesso será limitado à capacidade do auditório. No site também é possível consultar a programação.