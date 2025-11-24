Corredor da Vitória tem tráfego liberado após duas horas de bloqueio por queda de árvore

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:16
Após duas horas de trânsito suspenso, no Corredor da Vitória, nesta segunda-feira (24), por causa da queda de parte de uma árvore, os carros voltaram a circular no local. A informação foi confirmada pela Transalvador.
Os galhos da árvore foram retirados pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) por volta das 14h. Até a liberação da via, veículos ficaram impedidos de transitar em ambos os sentidos da rua.
Veja como ficou o Corredor da Vitória com a queda de parte de uma árvore
O bloqueio foi necessário porque, além de parte da árvore ter ficado presa ao solo, havia risco de novos desabamentos.