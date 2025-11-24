Acesse sua conta
Corredor da Vitória tem tráfego liberado após duas horas de bloqueio por queda de árvore

Além de parte da árvore ter ficado presa ao solo, havia risco de novos desabamentos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:16

Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após duas horas de trânsito suspenso, no Corredor da Vitória, nesta segunda-feira (24), por causa da queda de parte de uma árvore, os carros voltaram a circular no local. A informação foi confirmada pela Transalvador.

Os galhos da árvore foram retirados pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) por volta das 14h. Até a liberação da via, veículos ficaram impedidos de transitar em ambos os sentidos da rua.

Veja como ficou o Corredor da Vitória com a queda de parte de uma árvore

Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 6
Queda de parte de uma árvore bloqueia o trânsito no Corredor da Vitória por Arisson Marinho/CORREIO

O bloqueio foi necessário porque, além de parte da árvore ter ficado presa ao solo, havia risco de novos desabamentos.

