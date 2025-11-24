Acesse sua conta
Salvador recebe ativista indígena para conversa sobre a repatriação do Manto Tupinambá; saiba onde

Jennyfer Bekoy Tupinambá também vai falar sobre ciberativismo, desafios da COP30 em relação à demarcação de terras e à amplificação das vozes indígenas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:52

Camila Passos e Jennyfer Bekoy Tupinambá
Camila Passos e Jennyfer Bekoy Tupinambá Crédito: Engels Miranda e Thiago Farias/Divulgação

A indígena Jennyfer Bekoy Tupinambá participa de uma conversa com a gestora do Sebrae Bahia, Camila Passos, nesta quinta-feira (27), às 9h30, onde vai revisitar o processo de repatriação do Manto Tupinambá. O bate-papo integra a programação do SCREAM Festival, que acontece no Doca 1, localizado no bairro do Comércio.

Ativista e estrategista digital, Bekoy é cofundadora da primeira agência de marketing social formada por mulheres indígenas. Ela também discutirá temas como gênero, ciberativismo, inovação, e a luta contra a violência sexual infantil, além dos desafios da COP30 em relação à demarcação de terras e à amplificação das vozes indígenas.

Veja imagens do Manto Tupinambá

Manto Tupinambá é devolvido ao Brasil pela Dinamarca após mais de três séculos por Museu Nacional da Dinamarca
Detalhe do Manto Tupinambá  por Museu Nacional da Dinamarca
Glicéria Tupinambá diante do manto que retornará ao Brasil por Renata Cursio Valente/Setor de Etnografia e Etnologia do Departamento de Antropologia do Museu Nacional (URFJ)
1 de 3
Manto Tupinambá é devolvido ao Brasil pela Dinamarca após mais de três séculos por Museu Nacional da Dinamarca

“O bate-papo vai além do Manto Tupinambá, abrangendo narrativas que exigem comunicação transformadora e a valorização dos saberes ancestrais como chave para o futuro”, destacou Camila Passos.

Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente através da plataforma Sympla.

