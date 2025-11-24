SCREAM FESTIVAL

Salvador recebe ativista indígena para conversa sobre a repatriação do Manto Tupinambá; saiba onde

Jennyfer Bekoy Tupinambá também vai falar sobre ciberativismo, desafios da COP30 em relação à demarcação de terras e à amplificação das vozes indígenas

Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:52

Camila Passos e Jennyfer Bekoy Tupinambá Crédito: Engels Miranda e Thiago Farias/Divulgação

A indígena Jennyfer Bekoy Tupinambá participa de uma conversa com a gestora do Sebrae Bahia, Camila Passos, nesta quinta-feira (27), às 9h30, onde vai revisitar o processo de repatriação do Manto Tupinambá. O bate-papo integra a programação do SCREAM Festival, que acontece no Doca 1, localizado no bairro do Comércio.

Ativista e estrategista digital, Bekoy é cofundadora da primeira agência de marketing social formada por mulheres indígenas. Ela também discutirá temas como gênero, ciberativismo, inovação, e a luta contra a violência sexual infantil, além dos desafios da COP30 em relação à demarcação de terras e à amplificação das vozes indígenas.

“O bate-papo vai além do Manto Tupinambá, abrangendo narrativas que exigem comunicação transformadora e a valorização dos saberes ancestrais como chave para o futuro”, destacou Camila Passos.