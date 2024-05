II Fórum Bahia-China

Salvador recebe fórum para celebrar os 50 anos da relação Brasil-China

Salvador recebe no dia 21 de maio o II Fórum Bahia-China para marcar as celebrações dos 50 anos da relação Brasil-China no estado. O evento, que é realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur), acontecerá das 8h30 às 16h30, no Hotel Deville.

O encontro dará continuidade às discussões do intercâmbio da SEI com a Academia de Ciências Macroeconômicas de Shandong sobre temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia: Logística de Transportes, Economia de Baixo Carbono, Transição Energética e Cidades Inteligentes.

O objetivo do fórum é celebrar e fomentar as relações científicas, culturais, institucionais e comerciais entre a China e a Bahia. Na oportunidade, haverá o lançamento do livro “China Brasil, 50 Anos de Diplomacia - Novas rotas para um novo tempo”, com a participação da Agência Brasileira de Imprensa, Comunicação e Eventos – AbraPress e do Consulado-geral da República Popular da China no Rio de Janeiro.