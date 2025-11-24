CIDADES DA SORTE

Saiba quais são os municípios mais sortudos na Nota Premiada Bahia

Juntas, três cidades tiveram 3.958 ganhadores desde o início da campanha

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:19

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os municípios de Ipiaú, Salvador e Ibirataia são os mais sortudos na Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). O ranking leva em conta a população total de cada cidade e o número de moradores contemplados na campanha. Desde o início da iniciativa, em 2018, os três municípios já acumularam 3.958 ganhadores, dos quais quatro com R$ 1 milhão, 202 com prêmios de R$ 100 mil e 3.752 contemplados com R$ 10 mil cada.

De acordo com a Sefaz-Ba, em Ipiaú foram 86 ganhadores, dos quais 81 com prêmios de R$ 10 mil e cinco com R$ 100 mil. Já em Salvador, são 3.847 ganhadores no total, com 3.649 premiações de R$ 10 mil, 194 de R$ 100 mil e quatro de R$ 1 milhão. Na cidade de Ibirataia, os prêmios de R$ 10 mil foram para 22 pessoas, e mais três sortudos ficaram com prêmios de R$ 100 mil, totalizando 25 ganhadores no município.

O município de Ipiaú, localizado na região Sul da Bahia, tem um ganhador a cada 473 moradores. A capital baiana, que possui uma população de pouco mais de 2,4 milhões de pessoas segundo o censo mais atual do IBGE*, registra um ganhador a cada 628 pessoas. Em Ibirataia, cidade também da região Sul, a relação é de um contemplado para cada 752 habitantes. Lauro de Freitas, Barra do Rocha, Simões Filho, Itabuna, Nazaré, Jequié e Camaçari completam o ranking das dez cidades mais sortudas.

Em quarto lugar está Lauro de Freitas, que tem um ganhador a cada 908 moradores e é seguida por Barra do Rocha, que ocupa o quinto lugar, com uma pessoa sorteada a cada 1.155 habitantes. Completam o ranking Simões Filho (um ganhador para cada 1.181), Itabuna (um para cada 1.220), Nazaré (um para cada 1.592), Jequié (um para cada 1.726) e Camaçari (um para cada 1.736).

A campanha Nota Premiada Bahia distribui, todos os meses, 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, além de realizar sorteios especiais de R$ 1 milhão, uma vez ao ano. Atualmente, são mais de 878 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.415 pessoas, das quais 3.847 moram na capital, 2.564 no interior e quatro fora do estado.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.