Idosa morre após ser atropelada e arrastada na Bahia

Ana Alves de Jesus, de 65 anos, tinha mobilidade reduzida

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:06

Idosa foi atropelada após ficar em ponto cego de motorista
Idosa foi atropelada após ficar em ponto cego de motorista Crédito: Reprodução

Uma idosa identificada como Ana Alves de Jesus, de 65 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 8h30, na Avenida Juracy Magalhães, no bairro Jurema.

Segundo informações da TV Sudoeste, a empresa responsável pelo ônibus informou que a vítima tinha mobilidade reduzida e estava do outro lado da rua quando fez sinal para o motorista. A empresa afirmou que a idosa ficou em um ponto cego e o condutor não conseguiu evitar o atropelamento.

O atropelamento foi registrado por câmera dianteira do veículo. Nas imagens, que são fortes, Ana aparece de blusa azul, passando na frente do ônibus e desaparecendo em seguida. Depois, o motorista acelera e o retrovisor flagra a mulher sendo arrastada.

A Prefeitura de Vitória da Conquista informou que uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros no local. Ana foi levada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado como homicídio culposo.

