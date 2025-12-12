TELEVISÃO

BBB 26: saiba quais serão as primeiras cidades que vão receber a Casa de Vidro

Reality show da Globo tem estreia marcada para o próximo dia 12 de janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:56

Tadeu Schmidt no Upfront Globo 2026, com Aline, Vinícius, Pitel e Renata dentro de uma Casa de Vidro Crédito: Renato Pizzutto/Globo

As duas primeiras cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26 já foram reveladas. A escolhida para a região Sudeste é São Caetano do Sul, no ABC Paulista, enquanto Brasília, no Distrito Federal, será a representante da região Centro-Oeste. As novidades foram anunciadas pelo apresentador Tadeu Schmidt em vídeos publicados nas redes sociais.

Ao todo, serão cinco Casas de Vidro, nas cinco regiões do país. Elas serão determinantes para a próxima edição do Big Brother Brasil, já que todos os 10 participantes do grupo Pipoca irão entrar por meio dessas 'residências'. Cada local receberá quatro candidatos, que vão concorrer a duas vagas para entrar no BBB 26. O homem mais votado e a mulher mais votada por decisão popular vão garantir espaço no programa.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos) 1 de 16

"Definida a primeira cidade: é a letra c do ABC Paulista, referência em qualidade de vida. São Caetano do Sul, cidade importante da grande São Paulo, está preparada pra receber sua primeira Casa de Vidro? O jogo vai começar e na região Sudeste a escolhida é você: São Caetano do Sul", disse Tadeu, em um vídeo postado nas redes sociais da TV Globo na quinta-feira (11).