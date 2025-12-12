ASTROLOGIA

Energia pesada? Veja como cada signo é afetado na saúde hoje e como se cuidar (12 de dezembro)

Astrólogos apontam aumento de sensibilidade, ansiedade, irritação e necessidade de descanso em certos signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, 12 de dezembro, chega com uma tensão produtiva entre Lua e Marte que mexe diretamente no corpo e na mente. Astrólogos descrevem este dia como “intenso”, principalmente para quem já vem acumulando estresse.

Alguns signos pedem pausa; outros, movimento; alguns, equilíbrio emocional.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Veja como sua saúde pode reagir hoje:

Áries

Energia alta demais, risco de desgaste. Beba mais água e faça pausas.

Touro

Corpo pede silêncio e descanso. Evite sobrecargas.

Gêmeos

Tensão mental elevada. Foque em uma coisa por vez.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer

Sensibilidade forte; cuide do emocional. Evite ambientes tensos.

Leão

Vitalidade alta, mas evite exageros físicos.

Virgem

Clareza mental ajuda seu bem-estar. Bom dia para organização interna.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra

Leveza predomina, mas busque equilíbrio físico.

Escorpião

Acúmulo emocional pode pesar no corpo. Atividade física ajuda.

Sagitário

Movimento é essencial, mexer o corpo libera tensão.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio

Cansaço acumulado; priorize sono.

Aquário

Inquietação aumenta. A meditação pode ajudar.

Peixes