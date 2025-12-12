Energia pesada? Veja como cada signo é afetado na saúde hoje e como se cuidar (12 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:16
A sexta-feira, 12 de dezembro, chega com uma tensão produtiva entre Lua e Marte que mexe diretamente no corpo e na mente. Astrólogos descrevem este dia como “intenso”, principalmente para quem já vem acumulando estresse.
Alguns signos pedem pausa; outros, movimento; alguns, equilíbrio emocional.
Áries
Energia alta demais, risco de desgaste. Beba mais água e faça pausas.
Touro
Corpo pede silêncio e descanso. Evite sobrecargas.
Gêmeos
Tensão mental elevada. Foque em uma coisa por vez.
Câncer
Sensibilidade forte; cuide do emocional. Evite ambientes tensos.
Leão
Vitalidade alta, mas evite exageros físicos.
Virgem
Clareza mental ajuda seu bem-estar. Bom dia para organização interna.
Libra
Leveza predomina, mas busque equilíbrio físico.
Escorpião
Acúmulo emocional pode pesar no corpo. Atividade física ajuda.
Sagitário
Movimento é essencial, mexer o corpo libera tensão.
Capricórnio
Cansaço acumulado; priorize sono.
Aquário
Inquietação aumenta. A meditação pode ajudar.
Peixes
Energia sensível, proteja sua mente e evite absorver tudo.