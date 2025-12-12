Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fique atento! Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber grandes quantias de dinheiro nesta sexta-feira (12 de dezembro)

Momento se alinha com novas oportunidades e pessoas que podem trazer ganhos financeiros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:30

Fortuna pode chegar de várias formas
Fortuna pode chegar de várias formas Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial (IA)

É importante ter atenção nesta sexta-feira (12), porque o Anjo da Fortuna pode trazer grandes surpresas para alguns signos. Uma avalanche de prosperidade e oportunidades financeiras, pode virar a chave na vida de algumas pessoas.

Além disso, para os que buscam crescimento e expandir recursos, o período se apresenta como uma janela de possibilidades. Segundo a astróloga Titi Vidal, conversas produtivas, contatos importantes e oportunidades de colaboração podem aparecer durante o processo. Por isso, é importante se manter atento. Veja previsão:

Touro

Os taurinos vão conseguir se comunicar de forma mais empática a partir de hoje, o que pode te ajudar a chegar mais rápido nos acordos que necessita para dar uma guinada na sua vida financeira, e saiba: não vai ser pouco dinheiro. No entanto, é importante ouvir todos os lados para negociar. No âmbito profissional, é o momento de entender quais caminhos deseja tomar para frente.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries

Para os arianos, esta sexta começa com bons aspectos no trabalho. Você tende a se sentir mais focado e com força para agir. Por isso, você pode receber um convite especial, principalmente no âmbito profissional, o que pode mudar sua vida de uma vez por todas, então já que gosta de arriscar e apostar alto, esse pode ser um bom momento. Além disso, se tem se sentido sem rumo ultimamente isso vai começar a passar.

Leão

Leoninos, tentem conversar com pessoas que tenham mais experiência e conhecimento na área em que deseja prosperar. Um conselho pode valer muito, e exatamente isso pode fazer sua vida mudar no quesito financeiro nesse final de ano. Contudo, pode não ser de imediato, mas pode vir através de um relacionamento que traga ganhos financeiros, pois nem tudo é sobre amor.

Tags:

Signos Horóscopo Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
Imagem - A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality
Imagem - Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil