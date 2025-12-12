Fique atento! Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber grandes quantias de dinheiro nesta sexta-feira (12 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:30
É importante ter atenção nesta sexta-feira (12), porque o Anjo da Fortuna pode trazer grandes surpresas para alguns signos. Uma avalanche de prosperidade e oportunidades financeiras, pode virar a chave na vida de algumas pessoas.
Além disso, para os que buscam crescimento e expandir recursos, o período se apresenta como uma janela de possibilidades. Segundo a astróloga Titi Vidal, conversas produtivas, contatos importantes e oportunidades de colaboração podem aparecer durante o processo. Por isso, é importante se manter atento. Veja previsão:
Os taurinos vão conseguir se comunicar de forma mais empática a partir de hoje, o que pode te ajudar a chegar mais rápido nos acordos que necessita para dar uma guinada na sua vida financeira, e saiba: não vai ser pouco dinheiro. No entanto, é importante ouvir todos os lados para negociar. No âmbito profissional, é o momento de entender quais caminhos deseja tomar para frente.
Veja as características dos signos
Para os arianos, esta sexta começa com bons aspectos no trabalho. Você tende a se sentir mais focado e com força para agir. Por isso, você pode receber um convite especial, principalmente no âmbito profissional, o que pode mudar sua vida de uma vez por todas, então já que gosta de arriscar e apostar alto, esse pode ser um bom momento. Além disso, se tem se sentido sem rumo ultimamente isso vai começar a passar.
Leoninos, tentem conversar com pessoas que tenham mais experiência e conhecimento na área em que deseja prosperar. Um conselho pode valer muito, e exatamente isso pode fazer sua vida mudar no quesito financeiro nesse final de ano. Contudo, pode não ser de imediato, mas pode vir através de um relacionamento que traga ganhos financeiros, pois nem tudo é sobre amor.