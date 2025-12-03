Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa de Santa Bárbara terá operação especial de transporte nesta quinta-feira (4)

Secretaria de Mobilidade (Semob) alterou itinerários de ônibus; veja

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:51

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador montou uma operação especial de transporte para a festa de Santa Bárbara, que acontece nesta quinta-feira (4), no Centro Histórico.

Haverá interdição de tráfego na Rua José Joaquim Seabra, no trecho entre o Terminal Aquidabã e o Terminal da Barroquinha, das 5h às 16h. Durante esse período, os coletivos que circulam pela região terão seus itinerários temporariamente modificados. Eles operam nas seguintes linhas:

0321 – São Marcos x Barroquinha

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1143 – Acesso Norte x Barroquinha

1606 – Paripe x Barroquinha

0310 – Aeroporto x Barroquinha

0333 – Fazenda Grande do Retiro x Brotas

1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha

0122 – Lapa x Barroquinha

1327 – Estação Pirajá x Barroquinha

Os ônibus virão de seus bairros de origem e seguirão pelo Vale do Nazaré, Travessa Marquês de Barbacena, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro. A partir desse ponto, retomam seus trajetos de origem.

Festa de Santa Bárbara em Salvador

Festa de Santa Bárbara, que acontece no dia 4 de dezembro por Foto: Arquivo CORREIO
Festa de Santa Bárbara por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO
Bárbara Larissa comemora os 15 anos na festa de Santa Bárbara por Marina Silva/CORREIO
Festa de Santa Bárbara no Pelourinho, em Salvador- Bahia. por MARINA SILVA/CORREIO
Festa de Santa Bárbara no Pelourinho, em Salvador- Bahia. por MARINA SILVA/CORREIO
1 de 6
Festa de Santa Bárbara, que acontece no dia 4 de dezembro por Foto: Arquivo CORREIO

Outra rota alternativa será pela Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro, de onde seguem normalmente.

Além disso, as linhas Barroquinha x Aeroporto (0310) e Parque São Cristóvão x Barroquinha (0125-03) farão base operacional no Campo da Pólvora.

Leia mais

Imagem - Centro Histórico terá mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara nesta quinta (4); veja

Centro Histórico terá mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara nesta quinta (4); veja

Imagem - Confira a programação da Festa de Santa Bárbara em Salvador

Confira a programação da Festa de Santa Bárbara em Salvador

Táxi e mototáxi

Será mantido o ponto de táxi e mototáxi da Praça Castro Alves, em frente ao Hotel Fasano. À medida que a via for sendo liberada, serão reativados os pontos do Elevador Lacerda, da Rua da Misericórdia e do Terreiro de Jesus.

Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão na região para orientar os usuários sobre as alterações.

Tags:

Salvador Ônibus Transporte Festa de Santa Bárbara em Salvador

Mais recentes

Imagem - Cantina Volpi vence Troféu Lojista do Ano da CDL em Salvador

Cantina Volpi vence Troféu Lojista do Ano da CDL em Salvador
Imagem - Salvador terá esquema especial de transporte no Centro Histórico durante o Natal; confira

Salvador terá esquema especial de transporte no Centro Histórico durante o Natal; confira
Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil