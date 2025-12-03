SALVADOR

Festa de Santa Bárbara terá operação especial de transporte nesta quinta-feira (4)

Secretaria de Mobilidade (Semob) alterou itinerários de ônibus; veja

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:51

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador montou uma operação especial de transporte para a festa de Santa Bárbara, que acontece nesta quinta-feira (4), no Centro Histórico.

Haverá interdição de tráfego na Rua José Joaquim Seabra, no trecho entre o Terminal Aquidabã e o Terminal da Barroquinha, das 5h às 16h. Durante esse período, os coletivos que circulam pela região terão seus itinerários temporariamente modificados. Eles operam nas seguintes linhas:

0321 – São Marcos x Barroquinha

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1143 – Acesso Norte x Barroquinha

1606 – Paripe x Barroquinha

0310 – Aeroporto x Barroquinha

0333 – Fazenda Grande do Retiro x Brotas

1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha

0122 – Lapa x Barroquinha

1327 – Estação Pirajá x Barroquinha

Os ônibus virão de seus bairros de origem e seguirão pelo Vale do Nazaré, Travessa Marquês de Barbacena, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro. A partir desse ponto, retomam seus trajetos de origem.

Festa de Santa Bárbara em Salvador 1 de 6

Outra rota alternativa será pela Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro, de onde seguem normalmente.

Além disso, as linhas Barroquinha x Aeroporto (0310) e Parque São Cristóvão x Barroquinha (0125-03) farão base operacional no Campo da Pólvora.

Táxi e mototáxi

Será mantido o ponto de táxi e mototáxi da Praça Castro Alves, em frente ao Hotel Fasano. À medida que a via for sendo liberada, serão reativados os pontos do Elevador Lacerda, da Rua da Misericórdia e do Terreiro de Jesus.