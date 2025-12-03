Festa de Santa Bárbara terá operação especial de transporte nesta quinta-feira (4)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:51
A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador montou uma operação especial de transporte para a festa de Santa Bárbara, que acontece nesta quinta-feira (4), no Centro Histórico.
Haverá interdição de tráfego na Rua José Joaquim Seabra, no trecho entre o Terminal Aquidabã e o Terminal da Barroquinha, das 5h às 16h. Durante esse período, os coletivos que circulam pela região terão seus itinerários temporariamente modificados. Eles operam nas seguintes linhas:
0321 – São Marcos x Barroquinha
1317 – Pau da Lima x Barroquinha
1143 – Acesso Norte x Barroquinha
1606 – Paripe x Barroquinha
0310 – Aeroporto x Barroquinha
0333 – Fazenda Grande do Retiro x Brotas
1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha
0122 – Lapa x Barroquinha
1327 – Estação Pirajá x Barroquinha
Os ônibus virão de seus bairros de origem e seguirão pelo Vale do Nazaré, Travessa Marquês de Barbacena, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro. A partir desse ponto, retomam seus trajetos de origem.
Festa de Santa Bárbara em Salvador
Outra rota alternativa será pela Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara (Desterro) e Rua do Carro, de onde seguem normalmente.
Além disso, as linhas Barroquinha x Aeroporto (0310) e Parque São Cristóvão x Barroquinha (0125-03) farão base operacional no Campo da Pólvora.
Será mantido o ponto de táxi e mototáxi da Praça Castro Alves, em frente ao Hotel Fasano. À medida que a via for sendo liberada, serão reativados os pontos do Elevador Lacerda, da Rua da Misericórdia e do Terreiro de Jesus.
Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão na região para orientar os usuários sobre as alterações.