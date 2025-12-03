Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantina Volpi vence Troféu Lojista do Ano da CDL em Salvador

Restaurante é destaque entre marcas queridas pelos consumidores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:48

Cantina Volpi do Salvador Shopping
Cantina Volpi do Salvador Shopping Crédito: Divulgação/Cantina Volpi

A Cantina Volpi foi anunciada como vencedora do Troféu Lojista do Ano 2025 durante premiação promovida pela CDL Salvador, na Chácara Baluarte. O restaurante já havia se destacado ao obter o maior número de votos na categoria “Experiência do Consumidor”, escolhida por votação popular na internet. A premiação foi recebida no fim de novemnbro. 

O reconhecimento foi recebido pelo sócio e administrador Igor Braga Vasconcelos, que atribuiu a conquista à fidelidade do público e ao trabalho coletivo da equipe. Segundo ele, o prêmio representa o resultado do esforço para manter a casa entre as preferidas de quem busca boa gastronomia na capital baiana.

Além da Cantina Volpi, outras empresas receberam homenagens por desempenho ao longo do ano. Gelato Luce foi destaque em Inovação; Almacen Pepe venceu na categoria Empresarial; Niltex Móveis foi reconhecida por sua trajetória no varejo; e a Rede Bahia recebeu prêmio por Responsabilidade Social. Também houve uma homenagem especial ao Hospital Martagão Gesteira, apontado como “Destaque Ação Social”, com direito a doação financeira entregue à presidente de honra da instituição, Rosina Bahia.

A cerimônia reuniu empresários, autoridades dos três poderes e representantes de entidades parceiras. No discurso de abertura, o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, ressaltou o empenho das empresas em se destacar no mercado e afirmou que o prêmio celebra aquelas que conseguem superar desafios e inovar no atendimento ao consumidor.

Com origem em 1963, o Troféu Lojista do Ano é considerado um dos reconhecimentos mais tradicionais do varejo de Salvador. O primeiro homenageado foi Milton Sampaio, fundador da CDL. Desde então, a premiação se consolidou como uma referência de valorização ao comércio local e ao papel econômico que ele exerce na cidade.

Leia mais

Imagem - Salvador vai registrar aumento de vendas na Black Friday, projeta CDL

Salvador vai registrar aumento de vendas na Black Friday, projeta CDL

Imagem - Moradores de Salvador e RMS ganham carros 0 km em sorteio da CDL; veja resultado

Moradores de Salvador e RMS ganham carros 0 km em sorteio da CDL; veja resultado

Tags:

Salvador Prêmio Restaurante

Mais recentes

Imagem - Festa de Santa Bárbara terá operação especial de transporte nesta quinta-feira (4)

Festa de Santa Bárbara terá operação especial de transporte nesta quinta-feira (4)
Imagem - Salvador terá esquema especial de transporte no Centro Histórico durante o Natal; confira

Salvador terá esquema especial de transporte no Centro Histórico durante o Natal; confira
Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil