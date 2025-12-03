PREMIAÇÃO

Cantina Volpi vence Troféu Lojista do Ano da CDL em Salvador

Restaurante é destaque entre marcas queridas pelos consumidores

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:48

Cantina Volpi do Salvador Shopping Crédito: Divulgação/Cantina Volpi

A Cantina Volpi foi anunciada como vencedora do Troféu Lojista do Ano 2025 durante premiação promovida pela CDL Salvador, na Chácara Baluarte. O restaurante já havia se destacado ao obter o maior número de votos na categoria “Experiência do Consumidor”, escolhida por votação popular na internet. A premiação foi recebida no fim de novemnbro.

O reconhecimento foi recebido pelo sócio e administrador Igor Braga Vasconcelos, que atribuiu a conquista à fidelidade do público e ao trabalho coletivo da equipe. Segundo ele, o prêmio representa o resultado do esforço para manter a casa entre as preferidas de quem busca boa gastronomia na capital baiana.

Além da Cantina Volpi, outras empresas receberam homenagens por desempenho ao longo do ano. Gelato Luce foi destaque em Inovação; Almacen Pepe venceu na categoria Empresarial; Niltex Móveis foi reconhecida por sua trajetória no varejo; e a Rede Bahia recebeu prêmio por Responsabilidade Social. Também houve uma homenagem especial ao Hospital Martagão Gesteira, apontado como “Destaque Ação Social”, com direito a doação financeira entregue à presidente de honra da instituição, Rosina Bahia.

A cerimônia reuniu empresários, autoridades dos três poderes e representantes de entidades parceiras. No discurso de abertura, o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, ressaltou o empenho das empresas em se destacar no mercado e afirmou que o prêmio celebra aquelas que conseguem superar desafios e inovar no atendimento ao consumidor.