Moradores de Salvador e RMS ganham carros 0 km em sorteio da CDL; veja resultado

Três pessoas receberão veículos novos; ação faz parte da 27ª edição da Liquida Salvador

Dois moradores de Salvador e um de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana, ganharam carros zero quilômetro pelo sorteio final da 27ª edição da campanha “Liquida Salvador”, organizado pela CDL Salvador. >

Para concorrer, bastava comprar numa loja parceira da campanha. As empresas participantes usavam uma identificação visual para indicar que estava na Liquida Salvador. Depois da compra, os clientes ganhavam um cupom, que poderia ser sorteado para o grande prêmio. Os sortudos realizaram compras na Magazine Luiza, Technos e Vivara Life. >

Conehça os ganhadores:

A campanha contou com o patrocínio do Sebrae Bahia, Cielo e Morena GWM. A Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado foram apoiadores. >