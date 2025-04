ALIMENTAÇÃO

Nutricionista baiana dá dicas de como fazer frutas e verduras durarem mais

Estratégias como congelamento, desidratação, branqueamento e cuidados simples no armazenamento ajudam a evitar o desperdício

Tharsila Prates

Publicado em 27 de abril de 2025 às 21:47

Como fazer frutas e verduras durarem mais Crédito: Divulgação

Seja por desafios logísticos, condições climáticas adversas, critérios estéticos, compras em excesso ou pela falta de cuidado na conservação, o desperdício de alimentos no Brasil chega a 46 milhões de toneladas por ano, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso significa que 30% dos alimentos produzidos no país são jogados fora, anualmente. Em casa, estratégias como congelamento, desidratação, branqueamento e cuidados simples no armazenamento ajudam a evitar o desperdício. >

A nutricionista e professora dos cursos de Nutrição e Medicina da Universidade Salvador (Unifacs) Gabriela Nóbrega recomenda comprar toda semana apenas o necessário e priorizar alimentos da estação. “Assim é possível encontrá-los com mais facilidade, menor preço e melhor qualidade”, destaca. >

Para aumentar a durabilidade das frutas e verduras, Gabriela Nóbrega orienta que folhas com raiz (como manjericão, salsa e coentro) sejam mantidas em água fresca, local seco e arejado. Já folhas como alface e rúcula podem ser guardadas - após higienizadas e secas - em potes com papel toalha. “Elas duram de três a seis dias na geladeira”, diz. >

As frutas climatéricas (mamão, banana, maçã, manga etc.) continuam amadurecendo após a colheita. Gabriela indica guardar as mais sensíveis (como uva, kiwi, ameixa) na geladeira, em sacos com pouco ar ou potes herméticos. >

“Mamão papaya é uma boa opção para quem mora só por ser menor. Caso opte pelo mamão formosa, ele pode ser armazenado com plástico filme ou em potes para reduzir a oxidação”, explica. >

As frutas não climatéricas (limão, melancia, laranja, etc), que não amadurecem após a colheita, devem ficar fora da geladeira e só serem lavadas antes do consumo. “Se começarem a mudar de aspecto, aí sim, leve à geladeira”, diz a docente da Unifacs, que integra a Ânima Educação.>

Técnicas contra o desperdício >

A nutricionista diz que frutas como banana, manga e abacate podem ser congeladas e usadas em sucos, doces e vitaminas. Ervas (salsa, orégano) e frutas (uva, banana, abacaxi, jaca) ganham maior vida útil quando desidratadas. Já o branqueamento (cozinhar rapidamente em água fervente e resfriar em água gelada) ajuda a conservar vegetais como brócolis, cenoura e couve-flor. >

Frutas como maçã, banana e tomate produzem gás etileno, que acelera o amadurecimento de vegetais sensíveis como folhas verdes e abobrinha. Gabriela Nóbrega recomenda armazená-los separadamente. >

Mofo >

“Não adianta tirar só a parte mofada. Todo o alimento está contaminado e deve ser descartado”, alerta. Ela dá dicas para conservação: >

- Evite comprar alimentos muito maduros; >

- Prefira potes de vidro ou livres de BPA; >

- Mantenha os alimentos bem ventilados fora da geladeira e bem vedados dentro dela; >