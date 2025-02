FOI VOCÊ?

Cinco apostas baianas faturam até R$ 298 mil na Mega-Sena; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 07:31

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cinco apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (18), e faturaram até R$ 298 mil. Os jogadores são de Salvador (2), Teixeira de Freitas, Irará e Wenceslau Guimarães. >

As apostas feitas na capital baiana são individuais. Uma foi realizada no Cabula, com prêmio de R$ 99.629,63. A outra foi online e receberá R$298.888,89. >

No interior, Irará e Teixeira de Freitas também tiveram só um vencedor, cada, com valor de R$ 99 mil. Já Wenceslau Guimarães teve um bolão com 37 pessoas e premiação de R$199.259,06. >

O resultado do jogo foi: 01, 28, 34, 36, 51 e 52.>

Ninguém acertou todos os números sorteados e o prêmio principal acumulou em R$ 105 milhões. No país, 55 apostas acertaram a quina e 5.431 ganharam a quadra, com recompensa de R$ 1.441,36. O próximo sorteio será na quinta-feira (20). >