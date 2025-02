BELEZA FATURADA

Maquiadoras faturam até R$ 20 mil com trabalhos no Carnaval

Período é o mais lucrativo para profissionais do ramo

Enquanto o Carnaval é aguardado ansiosamente pelos foliões que sonham em aproveitar a festa na rua, há profissionais que enxergam o período como o melhor para incrementar a renda. Esse é o caso de quem atua no ramo da beleza, mais especificamente maquiadoras. Elas contam que faturam até R$ 20 mil com trabalhos nos cinco dias de folia. >

O faturamento mais alto foi registrado pela maquiadora Tainá Melo, de 29 anos, que atua há 11 anos na profissão. Ela conta que, no ano passado, conseguiu faturar R$ 20 mil, o maior valor que já conseguiu até então nessa época do ano. “É um ótimo momento. Conseguimos cobrar um valor mais alto nos serviços e, assim, fazer a reserva de emergência para os meses seguintes, já que temos uma queda logo após o Carnaval”, conta. >

Tainá conta que já chegou a atender seis clientes em um único dia da festa momesca. Ela costuma atuar também fazendo penteados e leva, em média, duas horas em cada atendimento. Apesar do cansaço, há um prazer especial em fazer os serviços durante a folia. “Maquiagem de Carnaval chega a ser libertadora. É onde usamos e abusamos de muito glitter, pedrinhas, sombras com brilho e cores intensas”, diz. >

Ela relata que cada atendimento que faz leva aproximadamente uma hora e meia, e o fato de ter um estúdio próprio facilita o atendimento de um número de clientes maior. “Não perco tempo com deslocamento e consigo atender fora do circuito. Com o apoio de outras profissionais, conseguimos atender uma quantidade por dia”, acrescenta. >

Por sua vez, a maquiadora Alana Rebouças, 33 anos, atua no ramo há 11 anos e consegue faturar aproximadamente R$ 7,5 mil durante a folia carnavalesca. Ela conta que, em outros carnavais, já atendeu 13 clientes em um único dia, cobrando R$ 300 por serviço prestado. Para ela, essa é a melhor época do ano para trabalhar. >

“A partir do final do ano até o Carnaval, a demanda é muito grande. A cidade está mais movimentada com as festas e ensaios de verão, então sempre tem cliente querendo se maquiar para esses eventos. Acho que o clima de cidade cheia faz com que as pessoas queiram se sentir mais bonitas e confiantes. A maquiagem é algo que proporciona isso”, ressalta Alana. >