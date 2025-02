SORTE

Duas apostas baianas faturam R$ 52 mil na Mega-Sena; confira resultado

Jogadores são da capital e interior da Bahia

Duas apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada no sábado (15), e faturaram R$ 52 mil. Os sortudos são de Salvador e Prado, no sul do estado, e vão levar, ao todo, R$52.384,82.>